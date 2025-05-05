У заході взяли участь 1300 військовослужбовців Великої Британії. Процесія розпочалася на Парламентській площі та пройшла повз Букінгемський палац, пише Show 24 з посиланням на BBC.

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Українські військові взяли участь у параді з нагоди 80-ї річниці Дня перемоги у Європі. Вони несли із собою синьо-жовтий прапор. Натовп зустрічав наших захисників оплесками.

Король Великої Британії Чарльз III встав на знак пошани до українських військових та віддав їм честь.

The emotional moment King Charles salutes Ukrainian soldiers at the 80th VE Day commemorations. The Ukraine flag being the final one in the processions is exactly why I love our country. We know where we stand pic.twitter.com/ydcoGR5KeM — Pablo O'Hana (@PabloOHana) May 5, 2025

За парадом спостерігали Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми: Джорджем, Шарлоттою та Луї. На святкуванні з нагоди 80-ї річниці Дня перемоги в Європі також були присутні королева Камілла, принц Едвард, герцогиня Единбурзька Софі, принцеса Анна та її чоловік сер Тімоті Лоуренс, герцог Кентський принц Едвард.

Очікується, що 8 травня королівська родина знову збереться у повному складі на службі подяки у Вестмінстерському абатстві. Того вечора король Чарльз III та королева Каміла відвідають концерт на параді кінної гвардії, що завершить національні святкування Дня перемоги в Європі.