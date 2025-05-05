В мероприятии приняли участие 1300 военнослужащих Великобритании. Процессия началась на Парламентской площади и прошла мимо Букингемского дворца, пишет Show 24 со ссылкой на BBC.

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Украинские военные приняли участие в параде по случаю 80-й годовщины Дня победы в Европе. Они несли с собой сине-желтый флаг. Толпа встречала наших защитников аплодисментами.

Король Великобритании Чарльз III встал в знак уважения к украинским военным и отдал им честь.

Эмоциональный момент Король Чарльз салютует украинским солдатам на 80-м Дне ВЭ на торжествах по случаю Дня ВЭ. Флаг Украины, будучи финальным в шествии, - это именно то, за что я люблю нашу страну. Мы знаем, где мы стоим pic.twitter.com/ydcoGR5KeM - Пабло О'Хана (@PabloOHana) 5 мая, 2025 г

За парадом наблюдали Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми: Джорджем, Шарлоттой и Луи. На праздновании по случаю 80-й годовщины Дня победы в Европе также присутствовали королева Камилла, принц Эдвард, герцогиня Эдинбургская Софи, принцесса Анна и ее муж сэр Тимоти Лоуренс, герцог Кентский принц Эдвард.

Ожидается, что 8 мая королевская семья снова соберется в полном составе на службе благодарения в Вестминстерском аббатстве. В тот вечер король Чарльз III и королева Камила посетят концерт на параде конной гвардии, что завершит национальные празднования Дня победы в Европе.