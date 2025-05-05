5 мая Джордж, Шарлотта и Луи присоединились к своим родителям, королю Чарльзу III, королеве Камилле и другим членам королевской семьи у Мемориала королевы Виктории перед Букингемским дворцом. Это появление ознаменовало начало мероприятий в честь 80-й годовщины Дня победы в Европе, пишет Show 24 со ссылкой на People.

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Появление детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон не было объявлено заранее, поэтому стало неожиданным. Джордж, Шарлотта и Луи шли вместе со своими родителями, наблюдая за парадом. Каждый нашел время, чтобы встретиться с ветераном, прежде чем принцесса Уэльская последовала их примеру, и семья устроилась на своих месяцах.

Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Джордж, Шарлотта и Луи / Фото Getty Images

Дети были довольно энергичными во время празднования. В стране проводятся сотни уличных вечеринок, а в Лондоне проходят официальные военные мероприятия, в частности процессия 1300 военнослужащих Вооруженных сил. После процессии королевская семья собралась на балконе дворца, чтобы посмотреть пролет культовых самолетов Королевских ВВС.

Кроме того, были принц Эдвард, герцогиня Эдинбургская Софи, принцесса Анна и ее муж сэр Тимоти Лоуренс, герцог Кентский принц Эдвард, а также премьер-министр Великобритании Кир Стармер и ветераны Королевского британского легиона.

Королевская семья собралась по случаю 80-й годовщины Дня победы в Европе / Фото Getty Images

Сообщается, что позже принц Уильяма и Кейт Миддлтон планируют посетить чаепитие, которое король Чарльз III и королева Камилла устраивают для ветеранов и представителей поколения Второй мировой войны, но уже без детей. В четверг, 8 мая, они появятся на службе благодарности в Вестминстерском аббатстве.

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