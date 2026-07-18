Їх не назвеш білоручками: 6 знаменитостей, які працювали офіціантами

Більшість відомих людей до свого успіху йдуть роками через різні випробування. І далеко не всі потрапили одразу в кіно чи на сцену, до цього моменту потрібно ще було працювати, щоб оплачувати базові потреби.

Тож дехто з них обрав професію офіціанта. Хоч ці знаменитості й не надто довго затримались на цій посаді, однак відповідний досвід все ж отримали, пише 24 Канал.

Аманда Сейфрід

Ще до акторської кар'єри дівчина працювала офіціанткою у будинку для літніх людей. Цей досвід Аманда згадує як один із найцінніших, адже вона виконувала не тільки свої безпосередні обов'язки, а й спілкувалась з мешканцями.

Аманда Сейфрід у фільмі "Покоївка" / Кадр із фільму

Єва Лонгорія

Першу роботу зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" отримала у 15 років. Єва працювала у мережі ресторанів швидкого харчування. Вона робила це для того, щоб заробити гроші на святкування дня народження.

Єва Лонгорія / Фото Getty Images

Меган Фокс

А ця знаменитість також мала не легкий шлях. Коли Меган переїхала до Лос-Анджелеса, то щоб закрити свої потреби працювала у кафе. Ця робота принесла їй не лише дохід, а також допомогла завести знайомство з представником модельної агенції, який запропонував юній Фокс спробувати себе у рекламі.

Меган Фокс / Фото Getty Images

Мадонна

Епатажній знаменитості на початку своєї кар'єри довелось змінити не одну роботу. Серед них були і вакансії у закладах харчування. В одному з них Мадонну навіть звільнили, та сьогодні для артистки це точно не проблема.

Мадонна на Met Gala 2026 / Фото Getty images

Кріс Пратт

Мабуть, хтось із відвідувачів американського ресторану Bubba Gump Shrimp пам'ятає, як юний Кріс працював там офіціантом.

Кріс Пратт у фільмі "Вартові галактики" / Кадр із фільму

Нікі Мінаж

Свого часу співачка влаштувалась на роботу у ресторан Red Lobster. Та там Нікі пропрацювала не надто довго, адже її звільнили через неуважність.

Пізніше співачка казала, що робота офіціантки точно не для неї.

Нікі Мінаж / Фото Getty images

Але це ще далеко не всі цікаві факти про життя знаменитостей. Днями ми дізнались про дивні звички відомих людей, які здивують кожного.