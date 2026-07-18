Їх не назвеш білоручками: 6 знаменитостей, які працювали офіціантами
Більшість відомих людей до свого успіху йдуть роками через різні випробування. І далеко не всі потрапили одразу в кіно чи на сцену, до цього моменту потрібно ще було працювати, щоб оплачувати базові потреби.
Тож дехто з них обрав професію офіціанта. Хоч ці знаменитості й не надто довго затримались на цій посаді, однак відповідний досвід все ж отримали, пише 24 Канал.
Аманда Сейфрід
Ще до акторської кар'єри дівчина працювала офіціанткою у будинку для літніх людей. Цей досвід Аманда згадує як один із найцінніших, адже вона виконувала не тільки свої безпосередні обов'язки, а й спілкувалась з мешканцями.
Єва Лонгорія
Першу роботу зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" отримала у 15 років. Єва працювала у мережі ресторанів швидкого харчування. Вона робила це для того, щоб заробити гроші на святкування дня народження.
Меган Фокс
А ця знаменитість також мала не легкий шлях. Коли Меган переїхала до Лос-Анджелеса, то щоб закрити свої потреби працювала у кафе. Ця робота принесла їй не лише дохід, а також допомогла завести знайомство з представником модельної агенції, який запропонував юній Фокс спробувати себе у рекламі.
Мадонна
Епатажній знаменитості на початку своєї кар'єри довелось змінити не одну роботу. Серед них були і вакансії у закладах харчування. В одному з них Мадонну навіть звільнили, та сьогодні для артистки це точно не проблема.
Кріс Пратт
Мабуть, хтось із відвідувачів американського ресторану Bubba Gump Shrimp пам'ятає, як юний Кріс працював там офіціантом.
Нікі Мінаж
Свого часу співачка влаштувалась на роботу у ресторан Red Lobster. Та там Нікі пропрацювала не надто довго, адже її звільнили через неуважність.
Пізніше співачка казала, що робота офіціантки точно не для неї.
Але це ще далеко не всі цікаві факти про життя знаменитостей. Днями ми дізнались про дивні звички відомих людей, які здивують кожного.