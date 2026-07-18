Поэтому некоторые из них выбрали профессию официанта. Хотя эти знаменитости и не задержались на этой должности слишком долго, но соответствующий опыт все же приобрели, пишет 24 Канал.

Аманда Сейфрид

Еще до начала актерской карьеры девушка работала официанткой в доме престарелых. Этот опыт Аманда вспоминает как один из самых ценных, ведь она не только выполняла свои непосредственные обязанности, но и общалась с жильцами.

Аманда Сейфрид в фильме "Горничная" / Кадр из фильма

Ева Лонгория

Первую работу звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" получила в 15 лет. Ева работала в сети ресторанов быстрого питания. Она делала это для того, чтобы заработать деньги на празднование дня рождения.

Ева Лонгория / Фото Getty Images

Меган Фокс

У этой знаменитости тоже был нелегкий путь. Когда Меган переехала в Лос-Анджелес, чтобы обеспечить себя, она работала в кафе. Эта работа не только приносила ей доход, но и помогла познакомиться с представителем модельного агентства, который предложил юной Фокс попробовать себя в рекламе.

Меган Фокс / Фото Getty Images

Мадонна

Эпатажной знаменитости в начале своей карьеры пришлось сменить не одну работу. Среди них были и вакансии в заведениях общественного питания. В одном из них Мадонну даже уволили, но сегодня для артистки это точно не проблема.

Мадонна на Met Gala 2026 / Фото Getty Images

Крис Пратт

Наверное, кто-то из посетителей американского ресторана Bubba Gump Shrimp помнит, как юный Крис работал там официантом.

Крис Пратт в фильме "Стражи Галактики" / Кадр из фильма

Ники Минаж

В свое время певица устроилась на работу в ресторан Red Lobster. Но там Ники проработала не слишком долго, ведь ее уволили за невнимательность.

Позже певица говорила, что работа официантки точно не для нее.

Ники Минаж / Фото Getty Images

Но это еще далеко не все интересные факты о жизни знаменитостей. На днях мы узнали о странных привычках известных людей, которые удивят каждого.