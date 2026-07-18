Поэтому некоторые из них выбрали профессию официанта. Хотя эти знаменитости и не задержались на этой должности слишком долго, но соответствующий опыт все же приобрели, пишет 24 Канал.
Аманда Сейфрид
Еще до начала актерской карьеры девушка работала официанткой в доме престарелых. Этот опыт Аманда вспоминает как один из самых ценных, ведь она не только выполняла свои непосредственные обязанности, но и общалась с жильцами.
Аманда Сейфрид в фильме "Горничная" / Кадр из фильма
Ева Лонгория
Первую работу звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" получила в 15 лет. Ева работала в сети ресторанов быстрого питания. Она делала это для того, чтобы заработать деньги на празднование дня рождения.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Ева Лонгория / Фото Getty Images
Меган Фокс
У этой знаменитости тоже был нелегкий путь. Когда Меган переехала в Лос-Анджелес, чтобы обеспечить себя, она работала в кафе. Эта работа не только приносила ей доход, но и помогла познакомиться с представителем модельного агентства, который предложил юной Фокс попробовать себя в рекламе.
Меган Фокс / Фото Getty Images
Мадонна
Эпатажной знаменитости в начале своей карьеры пришлось сменить не одну работу. Среди них были и вакансии в заведениях общественного питания. В одном из них Мадонну даже уволили, но сегодня для артистки это точно не проблема.
Мадонна на Met Gala 2026 / Фото Getty Images
Крис Пратт
Наверное, кто-то из посетителей американского ресторана Bubba Gump Shrimp помнит, как юный Крис работал там официантом.
Крис Пратт в фильме "Стражи Галактики" / Кадр из фильма
Ники Минаж
В свое время певица устроилась на работу в ресторан Red Lobster. Но там Ники проработала не слишком долго, ведь ее уволили за невнимательность.
Позже певица говорила, что работа официантки точно не для нее.
Ники Минаж / Фото Getty Images
Но это еще далеко не все интересные факты о жизни знаменитостей. На днях мы узнали о странных привычках известных людей, которые удивят каждого.