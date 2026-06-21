Володимир Завадюк узяв участь в ювілейному марші "Київ-Прайд" разом зі своїм бойфрендом

21 червня в Києві пройшла ювілейна десята хода "Київ-Прайд Марш", в якому, за оцінками організаторів, взяли участь від трьох до п'яти тисяч людей. Серед присутніх був продюсер Володимир Завадюк.

Про це він повідомив в інстаграмі. Завадюк прийшов на Марш рівності зі своїм бойфрендом Павлом.

До теми "Наші родини – частина України": у Києві пройшов ювілейний марш "Київ-Прайд"

Цьогоріч учасники "Київ-Праду" вимагали визнання сімей ЛГБТІК+ людей та протестували проти дискримінаційного проєкту нового Цивільного кодексу. Володимир Завадюк та його бойфренд Павло доєдналися до ходи та скандували різноманітні гасла, зокрема "Бунтуй, кохай, права не віддавай!".

Володимир Завадюк на "Київ-Прайді" / відео з інстаграму продюсера

Володимир Завадюк на "Київ-Прайді" / відео з інстаграму продюсера

Під час заходу Завадюк також виголосив промову. Поруч із ним стояла модель Надія Шаповал.

Мені дуже хочеться, щоб більше людей не боялися робити особистий камінг-аут. Мені дуже хочеться, щоб Марш усе більше перетворювався на Прайд, щоб сюди приходили впливовці, зірки, телеведучі, люди, які мають великі охоплення, тому що це дуже важливо для кожного з нас,

– сказав продюсер.

Коли Володимир Завадюк здійснив камінг-аут?