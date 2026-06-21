Про це повідомляють кореспонденти hromadske та Суспільного.

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Як пройшов Марш рівності у столиці?

За оцінками організаторів, участь у Марші рівності взяли від трьох до п'яти тисяч людей.

Учасники ходи несли прапори та плакати й скандували: "Бунтуй, кохай, права не віддавай!", "Руки геть від прав людини!" та "Слава нації – геть дискримінації!". Частина учасників також тримала в руках портрети військових, які загинули у війні проти Росії.

Учасники ювілейної десятої ходи "Київ-Прайд Марш" / Фото: Денис Булавін / hromadske

Однією з ключових вимог цього року стала відмова від ухвалення проєкту нового Цивільного кодексу, який містить дискримінаційні норми і не відповідає нинішнім суспільним запитам.

Також українці закликали владу юридично визнати сімейні партнерства як для цивільних, так і для військових, запровадити ефективну відповідальність за злочини на ґрунті нетерпимості та забезпечити юридичне визнання гендеру на основі самовизначення.

Голова громадської організації "КиївПрайд" Анна Шаригіна заявила, що виконання цих вимог є частиною зобов'язань України на шляху до європейської інтеграції.

Ми Київпрайдом, прагнемо абсолютної рівності прав і можливостей ЛГБТК-спільноти. Тих прав, які доступні наразі гетеросексуальним людям. Проте ми зараз усвідомлюємо що цивільні партнерства є необхідним компромісом, необхідним у першу чергу для для ЛГБТІК-військових. Тому підтримуємо впровадження інституту цивільних партнерств,

– сказала вона.

У ході також взяли участь знаменитості, серед них – український продюсер Володимир Завадюк, хореограф Євген Кот, а також модель та стилістка Надія Шаповал.

Паралельно з Маршем рівності в центрі столиці також відбулися "Марш Традиції" та "Хода на захист сім'ї, дітей та України". Самі учасники стверджують, що нібито зібралися "на підтримку української сімʼї й проти деградації".

У Києві проходить акція проти Маршу рівності / Відео 24 Каналу

На заході також помітили чимало дітей. У руках у них були таблички "Традиційні сім’ї – сильна Україна", "Нація, раса, родина", "Бог створив чоловіка та жінку для сім'ї" та інші.

Ми за сімейні традиції, ми віруючі люди. Бог створив окремо жінку, окремо чоловіка, вони народжують дітей і це є цінності. Я мама, я бабуся, в нас є "Будинок матері", в нас наразі 17 дітей і це цінно, це цінно і для нашої країни, і ні що не може бути інакше,

– сказала учасниця акції Оксана Калина.

Учасники акції проти Маршу рівності / Фото: Суспільне, hromadske

Нагадаємо, у Києві посилили заходи безпеки під час проведення маршів – до охорони порядку залучили поліцію, Нацгвардію, рятувальників ДСНС та курсантів. Наразі правоохоронці стежать за ситуацією та закликають громадян дотримуватися законів і правил безпеки.