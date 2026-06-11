Про це глава держави сказав під час презентації результатів державної ініціативи "Тисячовесна", повідомляє Укрінформ.

Читайте також "Вільна країна – вільне кохання": у Львові вдруге відбулася акція "ЛьвівПрайд"

Що Зеленський каже про ЛГБТ?

Ветеран, оборонець Маріуполя Олександр Деменко запитав, чи потрібні зараз в Україні культурні продукти для нормалізації ЛГБТ-спільноти, а також для підвищення толерантності та інклюзії серед населення.

Я вважаю, що потрібно із суспільством про все відкрито говорити, і це абсолютно нормально. Ми всі з вами тут, ми захищаємо державу, ми однакові, і в нас однакові права, незважаючи на будь-які упередження, вибачте, людей із XV століття,

– відповів Зеленський.

Окремо президент зазначив, що відверто говорити про толерантність та ЛГБТ-спільноту потрібно не лише з молодим поколінням, а й зі старшим.

Нагадаємо, нещодавно в Україні спалахнула дискусія щодо нового Цивільного кодексу. Зокрема, там вводять суперечливі норми щодо сімейного права, а про представників ЛГБТ фактично забули.

11 червня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зустрівся з представниками ЛГБТ-організацій, щоб обговорити доопрацювання проєкту нового ЦК. Він назвав розмову "відвертою та конструктивною".

За словами Стефанчука, усі пропозиції мають бути уважно опрацьовані з урахуванням Конституції України, практики ЄСПЛ, європейських стандартів і необхідного суспільного балансу.