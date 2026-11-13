Зняли кліп на камеру-брелок: Klavdia Petrivna та Ziferblat випустили спільний трек "По знайомих"
Klavdia Petrivna та гурт Ziferblat презентували спільну ліричну композицію "По знайомих" і атмосферне mood video до неї. Щоб зловити найщиріші емоції без постановки, артисти зняли прогулянку Одесою на крихітну кишенькову VHS-камеру.
Робота над цією колаборацією розпочалася ще минулої осені, а тепер готовий результат можна побачити на ютубі.
Пісня розповідає глибоку історію про два абсолютно різні світи, які перетинаються на мить, але ніколи не зможуть залишитися разом.
Ziferblat та Klavdia Petrivna – "По знайомих": дивіться відео онлайн
Відеоряд знімали протягом одного осіннього дня. Klavdia Petrivna та гурт Ziferblat просто гуляли історичним центром Одеси, насолоджувалися морем та спілкувалися між собою. Завдяки камері-брелоку вдалося зняти щирі емоції без жодної постановки.
Символічно, що саме в Одесі шанувальники вперше почули цей трек наживо. Фрагмент композиції прозвучав на одному з концертів під час туру Клавдії Петрівни ще до офіційної прем'єри на стримінгових платформах.
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