"Кохаєш одного, а цілуєш іншого": KOLA випустила пісню про почуття після розриву

Новий трек KOLA можна послухати на музичних платформах. У ньому співачка розповідає про жінку, яка після розриву намагається знову впустити когось у своє життя. Спершу здається, що це їй вдалося, адже поруч уже є інша людина. Та під час поцілунку героїня думає про того, кого досі кохає.

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Чому кохаєш одного, а цілуєш іншого?– запитує KOLA у пісні.

Особливо відчутною ця суперечність стає вдома. У квартирі, де героїня залишається зі своїми спогадами, погляд зупиняється на знайомих речах і згаслій свічці. Коханого вже немає поруч, а почуття до нього досі впливають на те, як вона сприймає нову близькість.

Питання з пісні героїня адресує самій собі. Їй ще належить з’ясувати, чи справді вона хоче цих стосунків, чи поки лише сподівається, що з іншою людиною буде легше пережити розрив.

KOLA – Кохаєш – слухати пісню онлайн:

До речі, Надя Дорофєєва презентувала нову пісню "Червоні прапорці". У ній артистка порушує тему власних слабкостей, суперечностей і рис характеру, які люди не завжди готові визнавати.