"Любишь одного, а целуешь другого": KOLA выпустила песню о чувствах после разрыва

Новый трек KOLA можно послушать на музыкальных платформах. В нем певица рассказывает о женщине, которая после разрыва пытается снова впустить кого-то в свою жизнь. Сначала кажется, что ей это удалось, ведь рядом уже есть другой человек. Но во время поцелуя героиня думает о том, кого до сих пор любит.

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Почему любишь одного, а целуешь другого?– спрашивает KOLA в песне.

Особенно ощутимым это противоречие становится дома. В квартире, где героиня остается со своими воспоминаниями, взгляд останавливается на знакомых вещах и погасшей свече. Любимого уже нет рядом, а чувства к нему до сих пор влияют на то, как она воспринимает новую близость.

Вопрос из песни героиня обращает к самой себе. Ей еще предстоит выяснить, действительно ли она хочет этих отношений, или пока лишь надеется, что с другим человеком будет легче пережить разрыв.

KOLA – Кохаєш – слушать песню онлайн:

Кстати, Надя Дорофеева представила новую песню "Красные флажки". В ней артистка затрагивает тему собственных слабостей, противоречий и черт характера, которые люди не всегда готовы признавать.