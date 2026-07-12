Дехто писав про Росію: популярні книжки, які написали і видали знаменитості

Сьогодні зовсім не рідкість, коли актори паралельно займаються письменництвом. І варто відзначити, що у них це добре виходить.

Деякі книги отримують статуси бестселерів і приємно дивують людей багатогранністю автора завдяки словам на сторінках. Якщо ви зараз у пошуку і не знаєте, щоб такого почитати, то 24 Канал рекомендує звернути увагу на цю добірку.

Лілі Коллінз – "Без фільтру. Ані сорому, ані жалю, лише я"

Акторка, яка стала зіркою культового серіалу "Емілі в Парижі", має неабиякий талант до письменництва, який проявився ще у дитячі роки. У підлітковому віці вона вела декілька колонок для видань. "Без фільтру" – це її перша книга, де Лілі відверто розповіла про переживання сучасних 20-річних дівчат. Вона звернула увагу на власні перемоги та програші, розповіла історію про боротьбу з розладом харчової поведінки. Мета цієї книги – навчитись шукати щось хороше у найважчі моменти життя.

Книга Лілі Коллінз "Без фільтру. Ані сорому, ані жалю, лише я" / Фото з мережі

Кара Делевінь – "Дзеркальце, моє дзеркальце"

Акторка, співачка та модель у 2017 році випустила дебютний роман під назвою "Дзеркало, дзеркало". За сюжетом, четверо підлітків відчувають себе не "у своїй тарілці", однак мають спільне захоплення – музика. Та їхнє життя змінюється, коли одного з друзів знаходять напівживим у річці.

Кара розповідала, що написати цю книгу було її давньою мрією. В основу закладені теми дорослішання, пошуку себе та важливості дружби.

Книга Кари Делевінь "Дзеркальце, моє дзеркальце" / Фото "Книгарня Є"

Меттью Перрі – "Друзі, коханки і велика халепа"

Книга зірки серіалу "Друзі" вийшла за рік до трагічної смерті актора. На сторінках він поділився зі світом про свій життєвий шлях, довготривалу боротьбу з залежностями, етапи лікування і зніманнями у культовому ситкомі.

Після його смерті попит на книгу зріс у десятки, якщо не сотні разів.

Книга Меттью Перрі "Друзі, коханки і велика халепа" / Фото з мережі

Том Фелтон – "По той бік чарівної палички. Магія і хаос мого дорослішання"

Актор, який зіграв у фільмах про "Гаррі Поттера" роль Драко Мелфоя, випустив автобіографічні мемуари, де відверто та з гумором розповідає про дитинство на знімальному майданчику, стосунки з колегами та "зіркову хворобу".

Книга Тома Фелтона "По той бік чарівної палички. Магія і хаос мого дорослішання" / Фото yakaboo

Андрій Кузьменко – "Я, "Побєда" і Берлін"

Автобіографічна комедійна повість українського музиканта Андрія Кузьменка "Скрябіна" розповідає, як музикант-початківець разом зі своїм другом вирушають до Берліна на старій "Побєді", щоб обміняти автівку на мерседес. Очевидно, що мандрівка перетворюється на суцільну пригоду.

Ба більше, за книгою навіть зняли однойменний фільм.

Книга Андрія Кузьменка "Я, "Побєда" і Берлін" / Фото "Книгарня Є"

Чому книга Різ Візерспун стала скандальною

Минулого року американська акторка, яка стала популярною завдяки фільмам "Білявка у законі", випустила дебютний роман "Gone Before Goodbye". Здавалось, що у цьому нічого такого немає, та все ж є одне але.

Книжка розповідає про талановиту бойову хірургиню Меґґі Маккейб, яка втрачає чоловіка та успішну кар'єру. Їй телефонує хірург-косметолог Еван Барлоу і робить пропозицію: він погасить всі борги, якщо Меґґі зробить операцію клієнту в Росії. Той, своєю чергою, готовий платити мільйони.

Меґґі вирушає у брудний світ російської олігархії, на Рубльовку, "можливо, найбагатший житловий район у світі", де підозрілий тип Олег Рагоравич, один із 10 найбагатших і найвідлюдніших російських мільярдерів, має для неї роботу,

– йдеться в рецензії Los Angeles Times.

Книга Різ Візерспун про Росію / Фото з мережі

Чимала кількість людей висловила своє обурення. Акторці у соцмережах нагадали, що Росія має статус країни-агресорки і щодня вбиває невинних людей. Толерувати російське у цей час – прояв необізнаності.

Та це не вперше Різ Візеспун потрапляє у скандал. Восени 2024 року на книжковому клубі акторка обрала книжку Юхеа Кім, яка відкрито захоплюється Росією та навіть відвідувала Росію.