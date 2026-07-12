Некоторые книги становятся бестселлерами и приятно удивляют читателей многогранностью автора, раскрывающейся в словах на страницах. Если вы сейчас в поиске и не знаете, что бы такого почитать, то 24 Канал рекомендует обратить внимание на эту подборку.

Лили Коллинз – "Без фильтра. Ни стыда, ни сожаления, только я"

Актриса, ставшая звездой культового сериала "Эмили в Париже", обладает незаурядным писательским талантом, проявившимся еще в детские годы. В подростковом возрасте она вела несколько колонок для различных изданий. "Без фильтра" – это ее первая книга, в которой Лили откровенно рассказала о переживаниях современных 20-летних девушек. Она обратила внимание на свои победы и поражения, рассказала историю о борьбе с расстройством пищевого поведения. Цель этой книги – научиться находить что-то хорошее в самые тяжелые моменты жизни.

Книга Лили Коллинз "Без фильтра. Ни стыда, ни сожаления, только я" / Фото из сети

Кара Делевинь – "Зеркальце, мое зеркальце"

Актриса, певица и модель в 2017 году выпустила дебютный роман под названием "Зеркало, зеркало". По сюжету, четверо подростков чувствуют себя не "в своей тарелке", однако у них есть общее увлечение – музыка. Но их жизнь меняется, когда одного из друзей находят полуживым в реке.

Кара рассказывала, что написать эту книгу было ее давней мечтой. В основу заложены темы взросления, поиска себя и важности дружбы.

Книга Кары Делевинь "Зеркальце, мое зеркальце" / Фото "Книгарня Е"

Мэттью Перри – "Друзья, любовницы и большая беда"

Книга звезды сериала "Друзья" вышла за год до трагической смерти актера. На ее страницах он поделился с миром своим жизненным путем, длительной борьбой с зависимостями, этапами лечения и съемками в культовом ситкоме.

После его смерти спрос на книгу вырос в десятки, если не в сотни раз.

Книга Мэттью Перри "Друзья, любовницы и большая беда" / Фото из сети

Том Фелтон – "По ту сторону волшебной палочки. Магия и хаос моего взросления"

Актер, сыгравший в фильмах о "Гарри Поттере" роль Драко Малфоя, выпустил автобиографические мемуары, где откровенно и с юмором рассказывает о детстве на съемочной площадке, отношениях с коллегами и "звездной болезни".

Книга Тома Фелтона "По ту сторону волшебной палочки. Магия и хаос моего взросления" / Фото yakaboo

Андрей Кузьменко – "Я, "Победа" и Берлин"

Автобиографическая комедийная повесть украинского музыканта Андрея Кузьменко "Скрябина" рассказывает о том, как начинающий музыкант вместе со своим другом отправляется в Берлин на старой "Победе", чтобы обменять машину на "Мерседес". Очевидно, что путешествие превращается в сплошное приключение.

Более того, по книге даже сняли одноименный фильм.

Книга Андрея Кузьменко "Я, "Победа" и Берлин" / Фото "Книгарня Е"

Почему книга Риз Уизерспун стала скандальной

В прошлом году американская актриса, ставшая популярной благодаря фильмам "Блондинка в законе", выпустила дебютный роман "Gone Before Goodbye". Казалось, что в этом нет ничего особенного, но все же есть одно "но".

Книга рассказывает о талантливой военной хирургине Мэгги Маккейб, которая теряет мужа и успешную карьеру. Ей звонит хирург-косметолог Эван Барлоу и делает предложение: он погасит все долги, если Мэгги проведет операцию клиенту в России. Тот, в свою очередь, готов платить миллионы.

Мегги отправляется в грязный мир российской олигархии, на Рублевку, "возможно, самый богатый жилой район в мире", где подозрительный тип Олег Рагоравич, один из 10 самых богатых и замкнутых российских миллиардеров, предлагает ей работу,

– говорится в рецензии Los Angeles Times.

Книга Риз Уизерспун о России / Фото из сети

Немалое количество людей выразило свое возмущение. Актрисе в соцсетях напомнили, что Россия имеет статус страны-агрессора и ежедневно убивает невинных людей. Терпимо относиться к России в это время – проявление неосведомленности.

Но это не первый раз, когда Риз Уизерспун попадает в скандал. Осенью 2024 года в книжном клубе актриса выбрала книгу Юхеа Ким, которая открыто восхищается Россией и даже посещала эту страну.