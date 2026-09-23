Колишня Преслі Гербера показала їхні архівні фото та відео: "Він любив так глибоко й щиро"

Колишня дівчина Преслі Гербера Лексі Вуд поділилася архівними фото з моделлю та опублікувала зворушливий допис на його честь після його раптової смерті у 27 років.

Публікацію вона поширила на своїй сторінці в інстаграмі. До слова, перед цим на смерть Преслі Гербера також відреагувала його інша колишня дівчина – модель Шарлотта Д'Алессіо, з якою він зустрічався до стосунків із Лексі Вуд.

Лексі поширила серію фото та відео з Преслі. Серед них була й записка від моделі, на якій написано: "Я так пишаюся тобою, ти неймовірна, Лексі. Я люблю тебе, Прес".

Важко висловити словами, що означає втратити людину, яка протягом багатьох років була такою важливою частиною мого життя. Через кожен етап і кожну версію наших стосунків дружба завжди залишалася їхньою основою,

– написала Вуд.

Вона зазначила, що всі, хто "любив Преслі та кого любив він", вважали його "однією з найдобріших, найбільш відкритих, люблячих і сміливих людей".

Він любив так глибоко й щиро, був неймовірно романтичним і уважним,

– розповіла Лексі про Гербера.

Також вона відзначила його силу та наполегливість. За словами Вуд, Преслі "так сильно боровся за своє життя і був достатньо сміливим, щоб відкрито говорити про цю боротьбу". Так вона згадала про те, що Гербер публічно розповідав про свої проблеми з ментальним здоров'ям і залежністю. "Найбільше за все він хотів використати свою історію, щоб допомогти іншим людям, і йому це вдалося", – підкреслила Вуд.

Наприкінці допису Лексі зазначила, що почувається "щасливою", адже змогла розділити з Преслі "стільки років дружби, стільки спогадів і стільки любові".

Він завжди матиме особливе місце в моєму серці, і ми всі сумуватимемо за ним назавжди,

– підсумувала дівчина.

Відомо, що колишня пара недовго зустрічалася у 2022 році.

Нагадаємо, Преслі Гербер помер 20 вересня у віці 27 років в реабілітаційному центрі. ЗМІ назвали ймовірною причиною його смерті передозування.