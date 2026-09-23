Она опубликовала этот пост на своей странице в инстаграме. Кстати, до этого на смерть Пресли Гербера также отреагировала его другая бывшая девушка – модель Шарлотта Д'Алессио, с которой он встречался до отношений с Лекси Вуд.

Лекси опубликовала серию фото и видео с Пресли. Среди них была и записка от модели, на которой написано: "Я так горжусь тобой, ты невероятная, Лекси. Я люблю тебя, Прес".

Трудно выразить словами, что значит потерять человека, который на протяжении многих лет был такой важной частью моей жизни. На каждом этапе и в каждой версии наших отношений дружба всегда оставалась их основой,

– написала Вуд.

Она отметила, что все, кто "любил Пресли и кого любил он", считали его "одним из самых добрых, самых открытых, любящих и смелых людей".

Он любил так глубоко и искренне, был невероятно романтичным и внимательным,

– рассказала Лекси о Гербере.

Также она отметила его силу и настойчивость. По словам Вуд, Пресли "так сильно боролся за свою жизнь и был достаточно смелым, чтобы открыто говорить об этой борьбе". Так она упомянула о том, что Гербер публично рассказывал о своих проблемах с психическим здоровьем и зависимостью. "Больше всего на свете он хотел использовать свою историю, чтобы помочь другим людям, и ему это удалось", – подчеркнула Вуд.

В конце поста Лекси отметила, что чувствует себя "счастливой", ведь смогла разделить с Пресли "столько лет дружбы, столько воспоминаний и столько любви".

Он всегда будет занимать особое место в моем сердце, и мы все будем скучать по нему навсегда,

– подытожила девушка.

Известно, что бывшая пара недолго встречалась в 2022 году.

Напомним, Пресли Гербер скончался 20 сентября в возрасте 27 лет в реабилитационном центре. СМИ назвали вероятной причиной его смерти передозировку .