В частности, на трагедию отреагировал старший сын Виктории и Дэвида Бекхэмов – Бруклин Пельтц Бекхэм. Своими переживаниями также поделилась бывшая девушка Пресли – модель Шарлотта Д'Алессио. В инстаграме она опубликовала несколько архивных фото с бывшим парнем и посвятила ему трогательные слова.

Шарлотта Д'Алессио и Пресли Гербер встречались с 2018 по 2020 год. На одном из опубликованных фото они обнимаются на пирсе.

Я делилась с тобой искренней любовью, и за это благодарю тебя и уважаю твою жизнь. Ты заслуживал больше времени. Ты заслуживал более долгой жизни. Я очень злюсь из-за этого,

– написала модель.

На другом черно-белом фото Д'Алессио оставила еще одно эмоциональное обращение к бывшему возлюбленному: "Люблю тебя, Прес. Всегда. Там, наверху, и здесь, внизу. Даже не сомневайся в этом. Мы все так сильно тебя любим. Надеюсь, ты можешь это почувствовать".

Бывшая девушка сына Синди Кроуфорд отреагировала на его смерть / Скриншоты из Instagram-сторис

Согласно документам судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес, Пресли скончался в реабилитационном центре. Полиция Санта-Моники сообщила, что правоохранители обнаружили его мертвым после прибытия в учреждение. При жизни Пресли открыто рассказывал о своем психическом состоянии и проблемах со злоупотреблением психоактивными веществами.

Накануне СМИ сообщили о вероятной причине смерти молодого человека.