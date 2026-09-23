Зокрема, на трагедію відреагував старший син Вікторії та Девіда Бекхемів Бруклін Пелтц Бекхем. Своїми переживаннями також поділилася колишня дівчина Преслі – модель Шарлотта Д'Алессіо. В інстаграмі вона опублікувала кілька архівних фото з екскоханим і присвятила йому зворушливі слова.

Шарлотта Д'Алессіо та Преслі Гербер зустрічалися з 2018-го до 2020 року. На одному з опублікованих фото вони обіймаються на пірсі.

Я ділилася з тобою щирим коханням, і за це дякую тобі та шаную твоє життя. Ти заслуговував на більше часу. Ти заслуговував на довше життя. Я дуже зла через це,

– написала модель.

На іншому чорно-білому фото Д'Алессіо залишила ще одне емоційне звернення до колишнього коханого: "Люблю тебе, Прес. Завжди. Там, нагорі, і тут, унизу. Навіть не сумнівайся в цьому. Ми всі так сильно тебе любимо. Сподіваюся, ти можеш це відчути".

Колишня дівчина сина Сінді Кроуфорд відреагувала на його смерть / Скриншоти з внстаграм-сторіс

За даними документів судово-медичної експертизи округу Лос-Анджелес, Преслі помер у реабілітаційному центрі. Поліція Санта-Моніки повідомила, що правоохоронці виявили його мертвим після прибуття до закладу. За життя Преслі відкрито розповідав про свій психічний стан і проблеми зі зловживанням психоактивними речовинами.

Напередодні ЗМІ повідомили ймовірну причину смерті хлопця.