"Я дуже зла": колишня дівчина сина Сінді Кроуфорд емоційно відреагувала на його смерть

27-річний син супермоделі Сінді Кроуфорд і бізнесмена Ренде Гербера Преслі Гербер помер 20 вересня. Про смерть хлопця вже висловилися його близькі та друзі.

Зокрема, на трагедію відреагував старший син Вікторії та Девіда Бекхемів Бруклін Пелтц Бекхем. Своїми переживаннями також поділилася колишня дівчина Преслі – модель Шарлотта Д'Алессіо. В інстаграмі вона опублікувала кілька архівних фото з екскоханим і присвятила йому зворушливі слова.

Шарлотта Д'Алессіо та Преслі Гербер зустрічалися з 2018-го до 2020 року. На одному з опублікованих фото вони обіймаються на пірсі.

Я ділилася з тобою щирим коханням, і за це дякую тобі та шаную твоє життя. Ти заслуговував на більше часу. Ти заслуговував на довше життя. Я дуже зла через це,

– написала модель.

На іншому чорно-білому фото Д'Алессіо залишила ще одне емоційне звернення до колишнього коханого: "Люблю тебе, Прес. Завжди. Там, нагорі, і тут, унизу. Навіть не сумнівайся в цьому. Ми всі так сильно тебе любимо. Сподіваюся, ти можеш це відчути".

Колишня дівчина сина Сінді Кроуфорд відреагувала на його смерть / Скриншоти з внстаграм-сторіс

За даними документів судово-медичної експертизи округу Лос-Анджелес, Преслі помер у реабілітаційному центрі. Поліція Санта-Моніки повідомила, що правоохоронці виявили його мертвим після прибуття до закладу. За життя Преслі відкрито розповідав про свій психічний стан і проблеми зі зловживанням психоактивними речовинами.

Напередодні ЗМІ повідомили ймовірну причину смерті хлопця.