Колишня дружина Дзідзьо натякнула на вагітність: "Більше запитань, ніж відповідей"

Колишня дружина Дзідзьо, співачка SLAVIA, натякнула на вагітність. Щоправда, зробила вона це в нестандартний спосіб.

Артистка опублікувала кліп на свою нову пісню "Дівка з перцем", де показала помітно округлий животик, пише Show 24.

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Так, під відеороботою SLAVIA зазначила, що трек "Дівка з перцем" характеризує новий етап її життя. У пісні вона співає про те, що не дозволить чоловікам гратись своїм серцем, бо має непростий характер.

SLAVIA – "Дівка з перцем": дивіться відео онлайн

Впродовж кліпу артистка з'являлась в різних сукнях, проте всі вони прикривали її живіть, а вже наприкінці SLAVIA постала в обтислій червоній сукні з сіточкою, яка підкреслила округлий живіт.



Колишня дружина Дзідзьо натякнула на вагітність / Скриншот з кліпу

Після перегляду кліпу залишається більше запитань, ніж відповідей. Скільком чоловікам артистка відмовила, а чиї залицяння прийняла? Хто її теперішній обранець, і чи справді Славія при надії? Будемо слідкувати,

– йдеться під відеороботою виконавиці.

Відтак, точно наразі не відомо, чи справді SLAVIA вагітна. Водночас новим кліпом співачка заінтригувала своїх шанувальників і підігріла цікавість публіки до її особистого життя.

Що відомо про особисте життя SLAVIA

Справжнє ім'я артистки – Ярослава Притула. Ще в шкільні роки вона почала зустрічатися з Михайлом Хомою, більш відомим як Дзідзьо. У 2013 році Ярослава і Михайло одружилися.

Проте у квітні 2021 року співак оголосив про завершення їхнього шлюбу, зазначивши, що вони дев'ять місяців жили окремо перед остаточним розривом.

За словами SLAVIA, причиною розлучення стала постійна зайнятість Дзідзьо кар'єрою.

За роки шлюбу пара не мала спільних дітей.

Після розлучення Ярослава тривалий час не ділилася подробицями особистого життя, лише коротко запевняючи шанувальників, що в неї "все гаразд". Чи є в житті співачки нові стосунки – поки це залишається таємницею.

Зауважимо, нещодавно також стало відомо про те, що учасниця гурту SESTRA стала мамою.