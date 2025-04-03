Колишня дружина Дзідзьо натякнула на вагітність: "Більше запитань, ніж відповідей"
- Колишня дружина Дзідзьо, співачка SLAVIA, натякнула на вагітність у новому кліпі "Дівка з перцем", де показала округлий животик.
- Цим артистка викликала зацікавленість шанувальників до її особистого життя.
Колишня дружина Дзідзьо, співачка SLAVIA, натякнула на вагітність. Щоправда, зробила вона це в нестандартний спосіб.
Артистка опублікувала кліп на свою нову пісню "Дівка з перцем", де показала помітно округлий животик, пише Show 24.
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Так, під відеороботою SLAVIA зазначила, що трек "Дівка з перцем" характеризує новий етап її життя. У пісні вона співає про те, що не дозволить чоловікам гратись своїм серцем, бо має непростий характер.
SLAVIA – "Дівка з перцем": дивіться відео онлайн
Впродовж кліпу артистка з'являлась в різних сукнях, проте всі вони прикривали її живіть, а вже наприкінці SLAVIA постала в обтислій червоній сукні з сіточкою, яка підкреслила округлий живіт.
Колишня дружина Дзідзьо натякнула на вагітність / Скриншот з кліпу
Після перегляду кліпу залишається більше запитань, ніж відповідей. Скільком чоловікам артистка відмовила, а чиї залицяння прийняла? Хто її теперішній обранець, і чи справді Славія при надії? Будемо слідкувати,
– йдеться під відеороботою виконавиці.
Відтак, точно наразі не відомо, чи справді SLAVIA вагітна. Водночас новим кліпом співачка заінтригувала своїх шанувальників і підігріла цікавість публіки до її особистого життя.
Що відомо про особисте життя SLAVIA
- Справжнє ім'я артистки – Ярослава Притула. Ще в шкільні роки вона почала зустрічатися з Михайлом Хомою, більш відомим як Дзідзьо. У 2013 році Ярослава і Михайло одружилися.
- Проте у квітні 2021 року співак оголосив про завершення їхнього шлюбу, зазначивши, що вони дев'ять місяців жили окремо перед остаточним розривом.
- За словами SLAVIA, причиною розлучення стала постійна зайнятість Дзідзьо кар'єрою.
- За роки шлюбу пара не мала спільних дітей.
- Після розлучення Ярослава тривалий час не ділилася подробицями особистого життя, лише коротко запевняючи шанувальників, що в неї "все гаразд". Чи є в житті співачки нові стосунки – поки це залишається таємницею.
Зауважимо, нещодавно також стало відомо про те, що учасниця гурту SESTRA стала мамою.