Колишня дружина Дзідзьо вагітна від успішного бізнесмена: що відомо про нового обранця Slavia

Днями колишня дружина Дзідзьо, співачка Slavia, натякнула, що незабаром стане мамою. Також тоді вона заінтригувала заявами про зміни в особистому житті.

Тепер виконавиця підтвердила свою вагітність та розкрила, хто ж є батьком майбутньої дитини. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Slavia.

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Так, 11 березня співачка завітала на радіо "Люкс ФМ", де поспілкувалась з ведучими про прем'єру нового треку "Дівка з перцем".

В ефірі Slavia підтвердила, що чекає на первістка. Водночас зазначила, що стать дитини наразі не знає.

Співачка поділилася відео з цього візиту на радіо. У ролику можна побачити й батька майбутньої дитини.

Як виявилося, він знімався в кліпі артистки на пісню "Дівка з перцем". У титрах до відеороботи вказано, що чоловік з відео – український бізнесмен Андрій Павлюк.

Slavia – "Дівка з перцем": дивіться відео онлайн

Співачка також поділилася, що нещодавно пара провела майже місяць в Іспанії, де відбувалися зйомки нового музичного відео. Утім, Slavia не розкрила деталей того, як її бойфренд зміг виїхати з України в умовах воєнного стану.

Що відомо про нового обранця Slavia

Андрій Павлюк вже має певну популярність серед українських глядачів завдяки участі в романтичному реаліті-шоу "Наречена для тата" на телеканалі СТБ у 2019 році. Згідно з інформацією на сайті телеканалу, Андрій родом із Житомира, але зараз мешкає в Києві.

Як виявилося, новий обранець Slavia є успішним підприємцем. Андрій Павлюк обіймає посаду керівника ТОВ "Екзіто", яке спеціалізується на виробництві паливних брикетів Nestro та дерев'яних будинків. Окрім цього, він є директором ООО "Стар Берг", що займається експортом виробів з натурального каміння.

За його словами, він познайомився зі своєю першою дружиною у 20 років, і в шлюбі у них народився син Аристарх. Основною причиною розриву попередніх стосунків Андрій називав надмірні ревнощі. Тоді він також зазначав, що для нього важливо, щоб його майбутня обраниця змогла налагодити контакт з його сином.

На сторінках Андрія Павлюка в соцмережах можна побачити спільні фотографії зі Slavia, причому деякі з них зроблені ще 2023 роком, що свідчить про тривалі стосунки пари.

Для Slavia це буде перша дитина після розлучення з Михайлом Хомою (DZIDZIO). Шанувальники артистки активно вітають її з новим етапом у житті та чекають на подробиці про її нові стосунки.

Зауважимо, напередодні стало відомо, як Дзідзьо відреагував на вагітність ексдружини.