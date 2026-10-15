"Нам тебе дуже не вистачає": колишня дружина Неліпи зворушила словами в день його 50-річчя

15 жовтня українському актору й телеведучому Максиму Неліпі могло б виповнитися 50 років. Однак його життя обірвалося раніше.

У травні 2025 року Максим Неліпа загинув на фронті. У день його народження колишня дружина Тома Неліпа присвятила йому допис в інстаграмі.

Вона поділилася теплими словами на згадку про Максима та опублікувала його архівне фото.

Сьогодні (15 жовтня, – 24 Канал) тобі мало б виповнитися 50 років… Ти назавжди залишишся для нас найсвітлішим, найвеселішим, найрозумнішим, найталановитішим і найдобрішим! Хочеться вірити, що тобі там добре і вже не так боляче… Наші з тобою діти – це продовження тебе! Нам тебе дуже не вистачає,

– написала Тома.

Максим Неліпа / Фото з інстаграму його колишньої дружини

Нагадаємо, Максим Неліпа та Тамара розлучилися ще у 2020 році, однак тоді не розповідали про це публічно. Попри розрив, колишнє подружжя зберегло теплі стосунки та продовжувало спілкуватися заради дітей – сина Артема й доньки Маші.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Максим долучився до лав ЗСУ, а Тамара разом із дітьми виїхала до Ізраїлю.

Раніше друзі та колеги Макса Неліпи поділились спогадами про нього.