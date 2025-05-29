Пара розлучилася ще у 2020 році, але тоді не афішувала цього. Після загибелі Неліпи Тамара розкрила причину їхнього розриву. Повідомляє Show 24 з посиланням на OBOZ.UA.

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Тамара розповіла, що проблеми в їхньому житті з Максимом накопичувалися поступово й з різних боків. Серед ключових факторів вона називає смерть акторки Марини Поплавської – близької подруги Тамари та колеги Максима по "Дизель шоу". Ця втрата сильно вдарила по чоловікові.

Макса це дуже вибило з колії. А потрібно було працювати, жартувати, вести номери, складати тексти. А він казав мені вдома: "Я не можу жартувати, я хочу плакати",

– розповіла ексдружина Максима.

Паралельно, як зізнається Тамара, у Неліпи почалася криза середнього віку: сумніви, розчарування, питання "що я зробив у житті?". До цього додалися побутові труднощі: кредити, житлові питання, стрес.

Попри розлучення, Тамара й Максим зберегли теплі стосунки. Вони підтримували зв'язок заради дітей – сина Артема й доньки Маші.

Ми збиралися разом – частіше Макс прибігав до нас щоп'ятниці. Готували вечері, дивилися з дітьми фільми. І вже, коли почалася велика війна, він теж був у нас, ми провели разом вечір. І дуже тепло попрощалися, коли востаннє бачилися,

– пригадала Тамара.

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Максим Неліпа долучився до ЗСУ, а його колишня дружина з дітьми виїхали до Ізраїлю. Телеведучий загинув 12 травня під час виконання бойового завдання. Він служив у складі 14 окремого полку безпілотних авіаційних комплексів – формування Сил безпілотних систем Збройних сил України.