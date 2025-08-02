Колишня дружина Віталія Кличка, модель Наталія Єгорова, вирішила оновити свій образ. Вона змінила зачіску.

І навіть вже встигла показала результат у соцмережах, де до того ж пояснила своє рішення. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Єгорової.

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Так, раніше Наталія носила класичне каре, а тепер вона обрала коротшу стрижку, яка вдало підкреслює її риси обличчя.

Наталія Єгорова до та після стрижки / Фото з її інстаграму

Зміна іміджу Єгорової – чудовий приклад того, як нова зачіска може освіжити зовнішність.

Іноді просто відчуваєш, що настав час для сміливого кроку. Кардинальна зміна стилю, зміна енергії, мій новий розділ життя. Від класичної елегантності до зухвалості й грайливості – це те, чого я хотіла зараз найбільше,

– поділилася модель.

Що відомо про стосунки Наталії Єгорової та Віталія Кличка?

Майбутнє подружжя познайомилося у 1995 році, коли боксер під’їхав до Наталії в Києві на "Жигулях". Хоч у дівчини тоді були стосунки, рішучість Віталія її підкорила. У 1997-му вони одружилися.

Разом виховали трьох дітей – Єгора, Єлизавету та Максима. Усі троє зараз живуть і навчаються за кордоном.

Водночас у 2022 році пара офіційно розлучилася. Вони вже багато років мешкали в різних країнах, тож вирішили оформити це юридично.

Зауважимо, що напередодні наша редакція писала детальний матеріал про те, що відомо про колишню дружину Віталія Кличка та їхнє подружнє життя.