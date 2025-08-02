И даже уже успела показать результат в соцсетях, где к тому же объяснила свое решение. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Егоровой.

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Так, ранее Наталья носила классическое каре, а теперь она выбрала более короткую стрижку, которая удачно подчеркивает ее черты лица.

Наталья Егорова до и после стрижки / Фото из ее инстаграма

Изменение имиджа Егоровой – отличный пример того, как новая прическа может освежить внешность.

Иногда просто чувствуешь, что пришло время для смелого шага. Кардинальная смена стиля, смена энергии, мой новый раздел жизни. От классической элегантности до дерзости и игривости – это то, чего я хотела сейчас больше всего,

– поделилась модель.

Что известно об отношениях Натальи Егоровой и Виталия Кличко?

Будущие супруги познакомились в 1995 году, когда боксер подъехал к Наталье в Киеве на "Жигулях". Хотя у девушки тогда были отношения, решительность Виталия ее покорила. В 1997-м они поженились.

Вместе воспитали троих детей – Егора, Елизавету и Максима. Все трое сейчас живут и учатся за границей.

В то же время в 2022 году пара официально развелась. Они уже много лет жили в разных странах, поэтому решили оформить это юридически.

Заметим, что накануне наша редакция писала подробный материал о том, что известно о бывшей жене Виталия Кличко и их супружеской жизни.