Певица показала, как выглядит ее мать и также призналась, что подарила ей. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу alyona alyona.

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Так, артистка написала трогательное поздравление матери с днем рождения.

Спасибо за любовь, силу, поддержку и все, что ты для меня делаешь каждый день. Пусть здоровье, радость и покой будут с тобой всегда. Люблю,

– отметила alyona alyona.

Она также опубликовала фото с мамой среди лавандового поля и у них дома. Кроме того, показала, что подарила Светлане Викторовне икону святого Николая Чудотворца – ручную работу военного иконописца Василия Кривенко.



Заметим, 2 августа свой день рождения также отмечает певица Наталья Могилевская. Артистке исполнилось 50 лет. По случаю юбилея Могилевская поделилась соблазнительными фотографиями.