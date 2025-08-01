Ольга родилась в Кривом Роге. В школьные годы усиленно изучала иностранные языки, а затем окончила Киевский государственный лингвистический университет. Несмотря на это, Горбачева решила связать жизнь со сценой и творчеством. Как складывалась карьера Ольги, почему пропала из шоу-бизнеса и где она сейчас, читайте в материале Show 24.

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Телевидение и певческая карьера

В студенческие годы будущая звезда начала работать на музыкальном телеканале BIZ TV. Впоследствии стала ведущей и шеф-редактором программы "Мелорама" на телеканале "Интер". Однако, как призналась сама Ольга, потом ее "попросили уйти".

В 2006 году ведущая начала карьеру певицы вместе с собственной группой "Арктика". В 2010 – вместе с Ириной Билык записала дуэт и вместе с Жан-Клодом Ван Дамом снялась в клипе "Я люблю его".

Ирина Билык и Ольга Горбачева – "Я люблю его": смотрите видео онлайн

Кроме того, Горбачева вела фестиваль "Песня года", конкурс красоты "Мисс Украина", утреннее шоу на М1 вместе с Андреем Кузьменко. В 2014 году несколько изменила вектор деятельности и запустила авторский проект "Жизнь Женщины". В блоге знаменитость рассказывала об отношениях, воспитание детей, назначения и тому подобное.

Позже Горбачева организовала музыкальные семинары, совместив сольные концерты с психологическими тренингами. Впоследствии Ольга нашла для себя жанр, как песни-аффирмации, а в 2021 году объявила о завершении карьеры певицы и телеведущей. По словам звезды, на это пришло свое время.

Своевременность никто не может оценить со стороны. Приходит время, когда ты больше не можешь делать то или как делал раньше. Пришло твое новое время. Не вынужденные обстоятельствами изменения, а твое осознанное решение,

– говорила артистка.

Личная жизнь

В конце 90-х знаменитость познакомилась с продюсером Юрием Никитиным. Мужчина увидел Ольгу на "Таврических играх" и влюбился в нее. Впоследствии певица родила дочь Полину, однако пара поженилась через несколько лет после рождения девочки. В 2009 году брак треснул по швам.

Ольга Горбачева с мужем / Фото из инстаграма Горбачевой

Через два года экс-супруги решили восстановить свои отношения. В 2014 – на свет появился второй ребенок пары – дочь Серафима. В одном из интервью артистка призналась, что ранее она потеряла ребенка.

Мы хотели ребенка, но я решила, что работа важна... Я решила наснимать кучу клипов, чтобы не выпасть из рабочего ритма и этот ребенок ушел,

– рассказала Ольга.

В 2016 году Горбачева и Никитин во второй раз поженились и отгуляли свадьбу на Житомирщине.

Недавно Ольга Горбачева объявила, что расстается с Юрием Никитиным. Инициатором стала именно она. Знаменитости не живут как супруги уже 8 месяцев, а процесс развода происходит постепенно.

Сейчас у нас процесс завершения отношений. Мы не на официальной стадии, но близко к ней. Это очень комплексный вопрос, он не связан с третьими лицами. Он связан с моими личными процессами. Я все время пытаюсь вырваться из этих отношений, хотя у меня прекрасный мужчина, но у меня не было больше ресурса на эти отношения,

– объяснила Ольга Горбачева.

Ольга Горбачева с семьей / Фото из инстаграма знаменитости

В конце 2022 года Горбачева рассказывала, что ее старшая дочь живет в США и учится в местной школе. А жила девочка в одной из американских семей, которая согласилась помочь украинцам.

"Полина живет в чужой семье, что конечно же разбивает мне сердце (потому что хочу быть рядом), но и расширяет представление о человеческой доброте в мире. Поэтому на некоторых знакомствах с потенциальными семьями я плакала, когда слышала: "Мы искали возможности помочь украинцам и счастливы, что возможность нашлась". Семьи были очень разные... Их дети так же учатся в этой школе, и собственно школа сама обратилась к ним за помощью, когда мы попросили", – делилась Ольга.

Сейчас девочка развивает музыкальную карьеру за океаном. Полина – сонграйтер и певица.

Где сейчас и чем занимается Ольга Горбачева

В начале полномасштабного вторжения звезда опубликовала обращение к украинцам на русском языке. Однако пользователи выразили возмущение относительно языка и после этого Горбачева начала вести блог на украинском.

Ольга Горбачева обратилась к украинцам / Скриншот из инстаграма

Вместе с дочерьми Ольга Горбачева проживает в США, однако приезжает в Украину. Женщина занимается онлайн-школой для женщин и брендом натуральной косметики. Она зарабатывает более 5 тысяч долларов ежемесячно.

В интервью Славе Демину Горбачева рассказала, что в США проживает на два города – это Нью-Йорк и Лос-Анджелес, ведь там находятся ее дочери. На 3-4 месяца в год певица приезжает в Киев, где семья имеет дом.