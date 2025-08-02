По случаю юбилея Могилевская поделилась соблазнительными фотографиями. Пишет Show 24 со ссылкой на ее инстаграм.

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Наталья Могилевская устроила фотосессию у бассейна. Она позировала в черном боди и туфлях на каблуках, продемонстрировав великолепную фигуру. Артистка нарисовала губы красной помадой, что добавило образу яркости.

Наталья Могилевская позирует у бассейна / Фото из инстаграма певицы

Наталья Могилевская устроила фотосессию у бассейна / Фото из инстаграма певицы

Наталья Могилевская празднует 50-летие / Фото из инстаграма певицы

Народная артистка Украины высказалась о своем возрасте. Она призналась, что больше не пытается нравиться другим, не оправдывается, не ждет разрешения и не ставит точек, ведь не собирается "финишировать".

Это мои 50 оттенков счастья, за которые я благодарна каждому человеку на своем пути. Жизнь только теперь начинает раскрываться по-настоящему – глубоко, ярко, со вкусом. Если раньше я жила "как надо", то теперь – как хочу. И именно это лучший старт. Потому что я только начинаю играть свою главную роль,

– отметила Могилевская.

В комментариях под сообщением Наталью поздравили Екатерина Бужинская, TAYANNA (Татьяна Решетняк), Оля Полякова, Рамина Эсхакзай, KOLA (Анастасия Прудиус) и другие звезды. Приятные слова также написали поклонники:

"С юбилеем! Будь здорова, счастлива, любимая. И мирного неба над головой".

"Поздравляю! Восхищаюсь вами еще с первых песен и до сегодняшнего дня! Желаю всегда кайфовать от жизни!"

"Поздравляю. Вы шикарно выглядите в свои 50. Женщина – это не про возраст, это про состояние".

Ранее мы сообщали, что Наталья Могилевская показала видео с младшей дочерью.