Приїхав на об'єкт повз військкомат: Коля Сєрга розкрив своє звання та як потрапив до ЗСУ

Відомий український виконавець та телеведучий, ініціатор "Культурного десанту" Коля Сєрга пригадав перші дні повномасштабного вторгнення Росії та свій шлях до лав Збройних сил України. Артист відверто розповів, як і коли потрапив до війська.

У свіжому інтерв'ю Суспільне Документалістика артист пригадав, як напередодні 24 лютого 2022 року відпочивав лише пару годин і прокинувся від телефонного дзвінка родички о п'ятій ранку.

Мені подзвонила моя тітка. Я спав тільки 2 години. Я тоді був в Одесі, я розумів, що так швидко до Одеси точно не дійдуть,

– згадує артист.

Тоді він вирішив ще трохи поспати, аби відновити сили перед складним днем. Згодом Сєрга відкрив новини й був приголомшений. Співак каже, що без вагань вирушив до ТЦК, щоб взяти до рук зброю та стати на захист держави.

25 лютого ввечері приїхав на військовий об'єкт напряму поз військкомат. На місці підписав папери, отримав зброю, отримав форму, і вже 25 лютого об 11 вечора було в мене перше чергування,

– пригадує військовослужбовець.

Сьогодні артист має звання старшого лейтенанта ЗСУ. Він очолює ініціативу "Культурний десант", яка опікується психологічною підтримкою українських бійців безпосередньо на передовій.

До цього об'єднання військовослужбовців творчих професій входить чимало українських митців, музикантів та артистів, які мобілізувалися до лав Сил оборони України або долучилися до проєкту після поранень.

За час свого існування "Культурний десант" ініціював чимало корисних проєктів, зокрема, "Книга на фронт", "Фронтова студія", "Сила книги" та інші.

Інтерв'ю Колі Сєргі про службу у ЗСУ: дивіться відео

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