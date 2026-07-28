В свежем интервью Общественное Документалистика артист вспомнил, как накануне 24 февраля 2022 года отдыхал всего пару часов и проснулся от телефонного звонка родственницы в пять утра.

Мне позвонила моя тетя. Я спал только 2 часа. Я тогда был в Одессе, я понимал, что так быстро до Одессы точно не дойдут,

– вспоминает артист.

Тогда он решил немного поспать, чтобы восстановить силы перед сложным днем. Позже Серга открыл новости и был ошеломлен. Певец говорит, что без колебаний отправился в ТЦК, чтобы взять в руки оружие и стать на защиту государства.

25 февраля вечером приехал на военный объект напрямую поз военкомат. На месте подписал бумаги, получил оружие, получил форму, и уже 25 февраля в 11 вечера было у меня первое дежурство,

– вспоминает военнослужащий.

Сегодня артист имеет звание старшего лейтенанта ВСУ. Он возглавляет инициативу "Культурный десант", которая занимается психологической поддержкой украинских бойцов непосредственно на передовой.

В это объединение военнослужащих творческих профессий входит немало украинских творцов, музыкантов и артистов, которые мобилизовались в ряды Сил обороны Украины или присоединились к проекту после ранений.

За время своего существования "Культурный десант" инициировал множество полезных проектов, в частности, "Книга на фронт", "Фронтовая студия", "Сила книги" и другие.

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