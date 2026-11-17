Пісні Назарія Яремчука досі звучать на концертах, їх виконують інші українські артисти, а деякі композиції переживають нову хвилю популярності.

Та кому належать права на музичну спадщину легендарного співака та чи може його родина заборонити іншим виконавцям співати ці хіти? Про це сини артиста Дмитро та Назарій Яремчуки розповіли в інтерв'ю для проєкту "Наодинці з Гламуром".

Дмитро пояснив, що потрібно розрізняти авторські та суміжні права. Перші належать людям, які створили пісню, – композитору та автору тексту. Натомість суміжні права стосуються виконання композиції, зокрема голосу артиста. За словами Дмитра, суміжні права на виконання пісень батька належать йому, брату та сестрі.

Права в першу чергу належать авторам пісні – композитору і поету. Декілька пісень є, що тато написав. Суміжні права – це вже права на голос, виконання на ці речі. Суміжні права, так, вони належать брату, мені і нашій сестрі,

– пояснив син співака.

Назарій Яремчук додав, що пісні батька настільки відомі, що складно уявити, аби хтось міг заборонити їх виконувати. Він згадав, зокрема, "Червону руту", "Родину" та "Стожари".

Інтерв'ю з синами Назарія Яремчука: дивіться відео онлайн

Також у розмові брати торкнулися теми стосунків із сестрою. Вони розповіли, чи сварилися з Марією Яремчук.