Раніше з'являлася інформація, що вони не спілкуються через конфлікт. Однак Дмитро запевнив, що вони ніколи не сварилися, а непорозуміння, які виникали між ними, залишилися в минулому. Про це він розповів в інтерв'ю проєкту "Наодинці з Гламуром".

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За словами Дмитра, певні суперечності справді були, зокрема через документальний фільм "Яремчук: Незрівнянний світ краси", який був знятий без участі братів. Водночас Дмитро наголосив, що зараз не має жодних претензій до Марії.

Ми ніколи не сварились. У нас у дечому було, от із цим фільмом… Я скажу, кожен хоче щось висмикнути. Там були деякі нюанси. Я б не хотів до цього повертатися. Були нюанси з запрошенням нас на той фільм. Ну, не будемо ж ми зупинятися на якихось деталях. Особисто у мене немає до неї жодних… Думаю, у брата також. У нас немає жодних причин для якихось скандалів. Ми ніколи не сварились– сказав він.

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Стосунки між дітьми Назарія Яремчука почали погіршуватися після смерті батька у 1995 році. У дитинстві вони добре спілкувалися, однак згодом між ними виникли суперечки щодо спадщини. Це питання навіть довелося вирішувати через суд. Крім того, Марія Яремчук розповідала, що тривалий час роялті за пісні батька отримував один із її братів.

Попри попередні непорозуміння, брати не забувають про сестру й запрошують її долучатися до сімейних подій. Зокрема, 30 листопада Дмитро та Назарій організовують у Києві концерт пам'яті батька. Дату обрали символічну, адже цього дня співак міг би святкувати день народження. Марію також запросили виступити на сцені, однак вона не зможе приїхати через маленьку дитину.

Ми Марічку теж, звісно, запрошували, вона сказала, що їй дуже приємно. Але, на жаль, у неї маленька дитина, ми все розуміємо. Шкода, звичайно– зазначив Дмитро.

Інтерв'ю з синами Назарія Яремчука: дивіться відео онлайн

До слова, Марія, Назарій і Дмитро Яремчуки народилися у різних шлюбах співака. Про особисте життя легендарного артиста та його сім'ю ми раніше розповідали в окремому матеріалі.