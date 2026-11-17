Ранее появлялась информация, что они не общаются из-за конфликта. Однако Дмитрий заверил, что они никогда не ссорились, а недоразумения, которые возникали между ними, остались в прошлом. Об этом он рассказал в интервью проекту "Наедине с Гламуром".

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По словам Дмитрия, определенные разногласия действительно были, в частности из-за документального фильма "Яремчук: Несравненный мир красоты", который был снят без участия братьев. В то же время Дмитрий подчеркнул, что сейчас не имеет никаких претензий к Марии.

Мы никогда не ссорились. У нас было вот с этим фильмом… Я скажу, каждый хочет что-то вытащить. Там были некоторые нюансы. Я бы не хотел к этому возвращаться. Были нюансы с приглашением нас на тот фильм. Ну, не будем мы зацикливаться на каких-то деталях. Лично у меня к ней нет никаких… Думаю, у брата тоже. У нас нет никаких причин для каких-то скандалов. Мы никогда не ссорились– сказал он.

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Отношения между детьми Назария Яремчука начали ухудшаться после смерти отца в 1995 году. В детстве они хорошо ладили, однако впоследствии между ними возникли споры по поводу наследства. Этот вопрос даже пришлось решать через суд. Кроме того, Мария Яремчук рассказывала, что долгое время роялти за песни отца получал один из ее братьев.

Несмотря на прежние недоразумения, братья не забывают о сестре и приглашают ее присоединиться к семейным мероприятиям. В частности, 30 ноября Дмитрий и Назарий организуют в Киеве концерт памяти отца. Дата выбрана символическая, ведь в этот день певец мог бы отмечать день рождения. Марию также пригласили выступить на сцене, однако она не сможет приехать из-за маленького ребенка.

Мы Маричку тоже, конечно, приглашали, она сказала, что ей очень приятно. Но, к сожалению, у нее маленький ребенок, мы все понимаем. Жаль, конечно– отметил Дмитрий.

Интервью с сыновьями Назария Яремчука: смотрите видео онлайн

К слову, Мария, Назарий и Дмитрий Яремчуки родились в разных браках певца. О личной жизни легендарного артиста и его семье мы ранее рассказывали в отдельном материале.