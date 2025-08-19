Не було ніякого хамства й агресії, – Анна Алхім опублікувала записи розмови з Мандзюк
- Анна Алхім заявила, що "від України залишилась тільки назва", на що Олена Мандзюк відреагувала критично.
- Алхім опублікувала запис розмови з Мандзюк, яка, за її словами, відрізняється від публічних висловлювань Олени, тоді як Мандзюк стверджує, що аудіо неправдиві.
Днями, відповідаючи на питання підписників в інстаграмі, Анна Алхім заявила, що "від України залишилась тільки назва". На її слова відреагувала Олена Мандзюк – вона не розуміє, чому у блогерки не забирають український паспорт, а також наголосила, що та роками "сіяла російський слід" і зросійщувала людей.
Алхім уже відповіла Мандзюк.
Я відповідаю на питання, які мені ставлять люди, так як вважаю за потрібне. І засуджувати мене за мої відповіді, якщо ви їх неправильно зрозуміли чи вам щось не сподобалось, – це вже точно не ваша справа. Від України, яка була, зараз залишилась тільки назва. І зі мною погодяться абсолютно всі,
– заявила Анна Алхім.
Алхім повідомила, що має запис розмови з Мандзюк, де, за її словами, Олена говорить не так, як в інтернеті. До речі, кілька хвилин їхньої розмови жінка вже опублікувала у своєму інстаграмі.
Щоразу, коли ми бачили з Оленою, не було ніякого хамства, ніякої агресії. "Терен" (Олександр Будько – Show 24) мене зустрів у ліфті й спокійно пройшов далі. Не говорив, що я під*рша, що мене треба посадити у в'язницю і знищити. Всі претензії до мене тільки в інтернеті,
– сказала блогерка.
Анна також звинувачує Олену в тому, що вона хайпує на її імені.
Запис розмови Алхім і Мандзюк: відео з інстаграму Анни
Водночас сама Олена Мандзюк заявляє, що аудіо, які поширила Алхім, неправдиві.
