Днями, відповідаючи на питання підписників в інстаграмі, Анна Алхім заявила, що "від України залишилась тільки назва". На її слова відреагувала Олена Мандзюк – вона не розуміє, чому у блогерки не забирають український паспорт, а також наголосила, що та роками "сіяла російський слід" і зросійщувала людей.

Алхім уже відповіла Мандзюк. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на її телеграм-канал.

До теми Усі ці роки сіяла російський слід, – Мандзюк різко відреагувала на заяву Алхім про Україну

Я відповідаю на питання, які мені ставлять люди, так як вважаю за потрібне. І засуджувати мене за мої відповіді, якщо ви їх неправильно зрозуміли чи вам щось не сподобалось, – це вже точно не ваша справа. Від України, яка була, зараз залишилась тільки назва. І зі мною погодяться абсолютно всі,

– заявила Анна Алхім.

Алхім повідомила, що має запис розмови з Мандзюк, де, за її словами, Олена говорить не так, як в інтернеті. До речі, кілька хвилин їхньої розмови жінка вже опублікувала у своєму інстаграмі.

Щоразу, коли ми бачили з Оленою, не було ніякого хамства, ніякої агресії. "Терен" (Олександр Будько – Show 24) мене зустрів у ліфті й спокійно пройшов далі. Не говорив, що я під*рша, що мене треба посадити у в'язницю і знищити. Всі претензії до мене тільки в інтернеті,

– сказала блогерка.

Анна також звинувачує Олену в тому, що вона хайпує на її імені.

Запис розмови Алхім і Мандзюк: відео з інстаграму Анни

Запис розмови Алхім і Мандзюк: відео з інстаграму Анни

Водночас сама Олена Мандзюк заявляє, що аудіо, які поширила Алхім, неправдиві.

Олена Мандзюк про записи Анни Алхім / Скриншот з Threads

Олена Мандзюк відповіла на критику / Скриншот з інстаграму блогерки

Нагадаємо, раніше наша редакція писала про новий скандал з Анною Алхім.