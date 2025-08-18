Мандзюк обурилася, що Служба безпеки не вживає ніяких заходів щодо Алхім, хоча були надіслані відповідні скарги. Про це вона написала в соціальній мережі Threads, передає Show 24.

Чому у неї не забрати хоча б український паспорт? Чому не відкрити справу та не провести розслідування? Чому дати втекти людині, яка всі ці роки сіяла російський слід та зросійщувала величезну кількість людей? Ганьба!,

– зауважила Олена Мандзюк.

Реакція Олени Мандзюк на слова Анни Алхім / Скриншот з Threads

Реакція мережі

Думки українців розділилась. У коментарях одні підтримують Мандзюк, а інші її критикують:

"Подивись на коментарі. Тебе всі ненавидять. Ти закопала себе по голову в лайно. Просто психічно хвора. Хайпуєш на медійності Алхім".

"Чому ж ви прогинались під неї під час розмови в Раміни? Олено, ви крута жінка, але ви вдало гучно обурюєтесь лише в дописах, а в житті не здатні дати відсіч".

"Ігнор Алхім – це справжня ганьба СБУ. У такі моменти складається враження, що СБУ – це якась підпільна ФСБ".

"Довб*йоби не вірили, що вона проросійська істота, а вона вже навіть не намагається шифруватись. Є думка, що не чіпали, бо з кимось з високих і спала".

"Якщо вона така погана зрад**обка і нарешті назавжди поїхала з України, то чого вам досі в дупу коле? Чи не заздрість це насправді?

Коментарі під дописом Олени Мандзюк / Скриншоти з Threads

Анна Алхім переїхала жити в Дубай

Нагадаємо, нещодавно Анна Алхім переїхала жити в Дубай. Блогерка ухвалила таке рішення з міркувань безпеки після того, через російський обстріл Києва постраждав житловий комплекс, куди її син ходить до школи. Жінка заявила, що повернеться додому, коли припиняться обстріли.

Сьогодні блогерка звернулась до людей, які її критикують через виїзд з України.

"Звичайно, мені б хотілось жити в Україні, тому що я люблю Україну, я люблю Київ і вважаю, що це найкраще місто на Землі. Але якщо мені зараз спокійно жити в Дубаї, в Монако, на іншій планеті, і я буду спокійна за себе, за свою дитину, у мене буде гарний настрій, я буду в ресурсі, то я буду робити все можливе і неможливе, щоб мені було добре", – сказала вона.