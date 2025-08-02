Новиною Алхім поділилась у своєму телеграм-каналі, передає Show 24. Вона пояснила, чому ухвалила таке рішення.

Читайте також Олександр Терен заявив, що Алхім потрібно "кенселити": блогерка різко відповіла ветерану

У п'ятницю, 1 серпня, Анна Алхім повідомила підписникам, що разом з сином переїжджає жити в Дубай.

Не знаю, добре це чи погано, час покаже. Тепер у мене буде новий інстаграм про життя в Дубаї. В Україну я не планую повертатися. Поки так,

– написала блогерка.

За словами Алхім, її ніхто не виганяв. Блогерка ухвалила рішення про переїзд після того, як внаслідок російської атаки на Київ 31 липня постраждав житловий комплект "Республіка", що в Голосіївському районі.

Після останнього прильоту в "Республіку", куди Вова (син блогерки – Show 24) ходить в школу, я видихнула, що ми були не в Києві. Тому що кожен день, як лотерея, мені набрид. Не буде обстрілів – я зі сльозами на очах повернусь додому, тому що з такими ж сльозами я лечу туди. Краще Києва для мене міста немає!,

– пояснила Анна.

Проти Анни Алхім відкрили три кримінальні справи

Нагадаємо, що після публічного конфлікту з блогеркою Оленою Мандзюк правоохоронці відкрили проти Анни Алхім три кримінальні справи, одна з яких стосується державної зради (111 стаття ККУ).

Річ у тім, що блогерка просуває російські наративи, продовжує слухати російську музику та розмовляти мовою ворога. Анна відреагувала на звинувачення у державній зраді, вважаючи їх безпідставними.

"Я не вважаю себе проросійською. У мене набита вишиванка, прапор України. Яка я проросійська? Я перебуваю в Києві, якщо цю справу будуть розслідувати, то я тут. Я не хвилююсь з цього приводу, бо я точно не маю ніякого відношення до державної зради. Я патріот своєї країни, тому я не переживаю. Так, це не приємно. Це не приємно для моїх батьків", – сказала вона.