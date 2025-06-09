Стало відомо, як королева Камілла ставиться до конфлікту між Чарльзом та Гаррі

Стало відомо, що королева Камілла "тримається осторонь" напружених стосунків короля Чарльза III та його молодшого сина. Не секрет, що принц Гаррі також віддалився від свого старшого брата Вільяма.

Королева Камілла не втручається у складні стосунки між королем Чарльзам III та принцом Гаррі. Про це журналу People повідомив інсайдер, передає Show 24.

Дивіться також Меган Маркл і принц Гаррі з дітьми побували в Діснейленді: відео з сімейної поїздки

Розкол у королівській родині став очевидним, коли принц Гаррі та Меган Маркл відмовилися від своїх королівських обов'язків у 2020 році. Крім того, герцог та герцогиня Сассекські переїхали до Сполучених Штатів Америки.

Стосунки між членами королівської родини ще більше погіршились після інтерв'ю принца Гаррі та Меган Маркл, документального серіалу на Netflix та мемуарів герцога Сассекського "Запасний".

Як пише People, у своїх мемуарах принц Гаррі назвав королеву Каміллу "небезпечною". Він розмірковував про складні емоції, які відчував щодо шлюбу батька з нею. Герцог Сассекський стверджував, що дружина короля Чарльза III зливала історії про нього пресі, аби відновити свій імідж.

Ми давно не розмовляли. Я люблю кожного члена своєї родини, попри розбіжності. Тому, коли бачу її, нам цілком приємно одне з одним. Вона моя мачуха. Я не дивлюсь на неї, як на злу мачуху. Я бачу в ній людину, яка вийшла заміж за чоловіка і зробила все можливе, щоб покращити свою репутацію та свій імідж, заради себе,

– розповідав Гаррі про стосунки з Каміллою у 2023 році.

Король Чарльз III, королева Камілла та принц Гаррі / Фото Getty Images

Деякі королівські спостерігачі вважають, що король Чарльз III повинен зробити перший крок, аби відновити стосунки з молодшим сином, однак у палаці вагаються.

Зауважимо, що нещодавно в інтерв'ю BBC принц Гаррі розповів про складні стосунки з королівською родиною. Водночас він заявив, що хоче помиритися, та додав, що "немає сенсу більше воювати".