Відповідним відео Меган Маркл поділилась в інстаграмі, пише Show 24. Сім'я була в Діснейленді два дні.

Теж цікаво Меган Маркл показала кумедне відео з принцом Гаррі, зняте під час другої вагітності

Меган Маркл показала, як разом з принцом Гаррі та їхніми двома дітьми, Арчі та Лілібет, розважалася в Діснейленді. Вони зустрілися з діснеївською принцесою, каталися на атракціонах та фотографувалися.

Ймовірно, сім'я святкувала день народження принцеси Лілібет, адже на ролику можна побачити торт, оформлений у стилі мультфільму "Русалонька". Доньці герцога та герцогині Сассекських виповнилося 4 роки 4 червня.

Дякую Діснейленду за те, що подарував нашій сім'ї два дні справжньої радості!,

– підписала відео Меган Маркл, додавши до нього пісню Пеггі Лі It's a Good Day.

Зазначимо, що Арчі та Лілібет здебільшого фотографували та знімали зі спини. На деякі фото Меган Маркл додала сердечка на їхні обличчя. Подружжя приховує обличчя дітей з міркувань безпеки.

Нагадаємо, що 4 червня, у день народження Лілібет, Меган Маркл показала спільні фото з донькою. Згодом вона опублікувала світлини принца Гаррі з дівчинкою.