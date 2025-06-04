Меган Маркл поділилась з підписниками світлинами, яких раніше не було в мережі. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на її сторінку в інстаграмі.

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Дружина поділилась двома небаченими раніше фото з донечкою Лілібет. Це чорно-білі світлини: на першій підросла дівчинка позує в обіймах мами на човні, а друга світлина – архівна. Ймовірно, цей кадр Меган Маркл зробила після пологів. На обох знімках частково видно обличчя іменинниці.

Вітаємо нашу красуню з днем народження! Чотири роки тому вона з'явилася в нашому житті - і кожен день від цього стає яскравішим і кращим,

– написала Меган Маркл.



Меган Маркл з донькою / Фото з інстаграму Меган Маркл



Меган Маркл з донькою / Фото з інстаграму Меган Маркл

Що відомо про доньку принца Гаррі й Меган Маркл

У подружжя народилась друга дитина у 2021 році. На той час пара вже відмовилась від обов'язків старших членів королівської родини та переїхала жити до Каліфорнії. Про вагітність Меган повідомила на скандальному інтерв'ю Опрі Вінфрі.

Ім'я дівчинки є присвятою королеві Єлизаветі II та принцесі Діані.

Раніше Меган Маркл відверто розповіла про материнство. Вона зізналась, що мріяла поєднувати успішну кар'єру та виховання дітей, але все склалось по-іншому.