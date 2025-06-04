Меган Маркл поделилась с подписчиками фотографиями, которых раньше не было в сети. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на ее страницу в инстаграме.

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Жена поделилась двумя невиданными ранее фото с дочерью Лилибет. Это черно-белые фотографии: на первой подросшая девочка позирует в объятиях мамы на лодке, а вторая фотография – архивная. Вероятно, этот кадр Меган Маркл сделала после родов. На обоих снимках частично видно лицо именинницы.

Поздравляем нашу красавицу с днем рождения! Четыре года назад она появилась в нашей жизни - и каждый день от этого становится ярче и лучше,

– написала Меган Маркл.



Меган Маркл с дочерью / Фото из инстаграма Меган Маркл



Меган Маркл с дочерью / Фото из инстаграма Меган Маркл

Что известно о дочери принца Гарри и Меган Маркл

У супругов родился второй ребенок в 2021 году. К тому времени пара уже отказалась от обязанностей старших членов королевской семьи и переехала жить в Калифорнию. О беременности Меган сообщила на скандальном интервью Опре Уинфри.

Имя девочки является посвящением королеве Елизавете II и принцессе Диане.

Ранее Меган Маркл откровенно рассказала о материнстве. Она призналась, что мечтала совмещать успешную карьеру и воспитание детей, но все сложилось по-другому.