Меган Маркл розповіла про дітей та свій досвід у новому випуску подкасту "Сповідь жінки-засновниці". Про це пише Show 24 з посиланням на People.

До слова Ігор Кондратюк похвалився успіхами доньки у США та показав її рідкісні фото

Дружина принца Гаррі зізналась, що завжди мріяла стати мамою й уявляла собі, як все відбуватиметься. Вона була впевнена, що зможе поєднувати і материнство, і кар'єру. Але так не сталося.

Я думала: "О Боже, я виступатиму з промовою, тримаючи дитину на стегні. У мене було ідеалізоване бачення. Звичайно, у мене було багато зовнішніх обставин на той час, коли я народила обох дітей. Але це було не так, як я собі уявляла,

– зізналась Меган.

Меган Маркл додала, що попри зміну всіх планів вона однаково хотіла б і працювати, і виховувати дітей. З січня 2025 року вона повернулась у соціальні мережі та почала вести блог, відкрила бізнес, також вийшов серіал на Netflix з її участю.

Що відомо про дітей Меган Маркл і принца Гаррі

Принц Гаррі та Меган Маркл стали батьками ще у складі королівської родини. Вони взяли з собою первістка Арчі, коли вирушили у подорож Африкою у 2019 році.

Та вже через кілька місяців подружжя оголосило про намір відійти від обов'язків членів королівської сім'ї та переїхати до США. З того часу вони тримали свого сина подалі від уваги преси.

У 2021 році Меган і Гаррі стали батьками доньки Лілібет. Вони мінімально показували фото обох дітей та не відвідували з ними публічні заходи.