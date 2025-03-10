Шоу Меган Маркл розкритикували як у британській та американській пресі, так і в соцмережах. 24 Канал детальніше розповість про реакції на серіал "З любов'ю, Меган".

До слова Меган Маркл поділилась рідкісним фото принца Гаррі з донькою Лілібет

У серіалі Меган Маркл ділиться особистими порадами та хитрощами про те, як додати більше веселощів у повсякденне життя. Вона спілкується з друзями, шеф-кухарями, розповідає історії з життя, улюблені рецепти. Шоу вже продовжили на другий сезон – його зйомки завершилися. Прем'єру планують на осінь 2025.

"З любов'ю, Меган": дивіться трейлер онлайн

Як на серіал відреагували у пресі

"З любов'ю Меган" отримав безліч несхвальних відгуків. На IMDb його рейтинг становить 2,8/10, а на Rotten Tomatoes — 33%.

Американці розкритикували шоу через постійну похвалу Меган Маркл в епізодах та обмеженість у нових ідеях. Оглядачам не сподобалась її самовпевненість та віддаленість від реальності.

Шоу виглядає як примусовий марш, де гості Меган повинні спочатку її хвалити, щоб мати можливість провести день на кухні,

– пише Variety.

Британські медіа були ще жорсткішими вбік дружини принца Гаррі. Її порівняли з Мартою Стюарт – ведучою та домогосподаркою, яка стала популярною через свої телепрограми.

У The Guardian серіал назвали "безглуздим" та оцінили його в 1 зірку з 5.

Відсутність гумору, іронії, самосвідомості та реалістичного погляду на цей глибоко нерівний та апокаліптичний світ робить "З любов'ю, Меган" дуже неприємним,

– пишуть оглядачі.

The Telegraph оцінило шоу у дві зірки. Там висміяли її стосунки з королівською сім'єю й описали шоу так: "вправа в самозакоханості, наповнена екстравагантними бранчами, знайомствами зі знаменитостями та діловими зв'язками". На Independent додали, що програма Меган Маркл здалась їм "нудною і виснажливою".

Однак варто зазначити, що не всі відгуки такі критичні. На Glamour шоу похвалили й висловили непопулярну думку про те, що серіал є затишним, теплим та ескапістським. Хоч і додали, що критика в бік Меган Маркл здебільшого є зрозумілою.

Також у Hollywood Reporter тепло відгукнулися про "З любов'ю, Меган" і назвали його "незрівнянним серіалом про розкішний спосіб життя".

Що пишуть у мережі

У соцмережах серіал теж збирає безліч критичних відгуків. Це не тільки коментарі під відео. У тіктоці знімають саркастичні реакції на уривки з епізодів чи певні поради Меган, а також пародіюють її.

Окрім того, в мережі висміяли заяву про те, нібито Меган Маркл змінила своє прізвище на "Сассекська", адже це титул. Справжнє прізвище принца Гаррі та дітей – Маунтбеттен-Віндзор.

Так про серіал відгукуються під дописами Netflix:

"Мені це не відгукується";

"Вона занадто старається";

"Ого, Меган може закип'ятити воду. Оце талант";

"Наступний епізод – як зварити яйце";

"Крінж Сассекський".

Але й достатньо позитивних коментарів. Комусь "З любов'ю, Меган" здається способом розслабитися та відволіктись від буденності.