Шоу Меган Маркл раскритиковали как в британской и американской прессе, так и в соцсетях. 24 Канал подробнее расскажет о реакции на сериал "С любовью, Меган".

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В сериале Меган Маркл делится личными советами и хитростями о том, как добавить больше веселья в повседневную жизнь. Она общается с друзьями, шеф-поварами, рассказывает истории из жизни, любимые рецепты. Шоу уже продлили на второй сезон – его съемки завершились. Премьеру планируют на осень 2025 года.

"С любовью, Меган": смотрите трейлер онлайн

Как на сериал отреагировали в прессе

"С любовью Меган" получил множество неодобрительных отзывов. На IMDb его рейтинг составляет 2,8/10, а на Rotten Tomatoes - 33%.

Американцы раскритиковали шоу из-за постоянной похвалы Меган Маркл в эпизодах и ограниченности в новых идеях. Обозревателям не понравилась ее самоуверенность и удаленность от реальности.

Шоу выглядит как принудительный марш, где гости Меган должны сначала ее хвалить, чтобы иметь возможность провести день на кухне,

– пишет Variety.

Британские медиа были еще жестче в сторону жены принца Гарри. Ее сравнили с Мартой Стюарт – ведущей и домохозяйкой, которая стала популярной из-за своих телепрограмм.

У The Guardian сериал назвали "бессмысленным" и оценили его в 1 звезду из 5.

Отсутствие юмора, иронии, самосознания и реалистичного взгляда на этот глубоко неравный и апокалиптический мир делает "С любовью, Меган" очень неприятным,

– пишут обозреватели.

The Telegraph оценило шоу в две звезды. Там высмеяли ее отношения с королевской семьей и описали шоу так: "упражнение в самовлюбленности, наполнена экстравагантными бранчами, знакомствами со знаменитостями и деловыми связями". На Independent добавили, что программа Меган Маркл показалась им "скучной и утомительной".

Однако стоит отметить, что не все отзывы такие критические. На Glamour шоу похвалили и выразили непопулярное мнение о том, что сериал является уютным, теплым и эскапистским. Хотя и добавили, что критика в сторону Меган Маркл в основном понятна.

Также в Hollywood Reporter тепло отозвались о "С любовью, Меган" и назвали его "несравненным сериалом о роскошном образе жизни".

Что пишут в сети

В соцсетях сериал тоже собирает множество критических отзывов. Это не только комментарии под видео. В тиктоке снимают саркастические реакции на отрывки из эпизодов или определенные советы Меган, а также пародируют ее.

Кроме того, в сети высмеяли заявление о том, якобы Меган Маркл изменила свою фамилию на "Сассекская", ведь это титул. Настоящая фамилия принца Гарри и детей – Маунтбеттен-Виндзор.

Так о сериале отзываются под сообщениями Netflix:

"Мне это не отзывается";

"Она слишком старается";

"Ого, Меган может вскипятить воду. Вот это талант";

"Следующий эпизод – как сварить яйцо";

"Кринж Сассекский".

Но и достаточно положительных комментариев. Кому-то "С любовью, Меган" кажется способом расслабиться и отвлечься от обыденности.