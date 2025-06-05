Меган Маркл опублікувала відповідний ролик 4 червня, в день народження доньки. Пише Show 24 з посиланням на її інстаграм-сторінку.

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На відео Меган Маркл та принц Гаррі танцюють в пологовому відділені лікарні під пісню Starrkeisha The Baby Momma Dance, яка певний час була популярна в тіктоці. Герцогиня Сассекська одягнена в чорну сукню, а волосся зібрала у хвіст. Герцог Сассекський показався в джинсах та светрі.

Чотири роки тому сталося саме це. Обидві наші дитини народилися на тиждень пізніше запланованої дати… Тому коли гостра їжа, вся ходьба та акупунктура не допомогли, залишалося лише одне!,

– написала Меган Маркл.

Раніше Меган Маркл поділилась спільними фото з донькою та привітала її з днем народження.

Стосунки Меган Маркл та принца Гаррі