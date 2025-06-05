Меган Маркл опубликовала соответствующий ролик 4 июня, в день рождения дочери. Пишет Show 24 со ссылкой на ее инстаграм-страницу.
Смотрите также "Папина маленькая девочка": Меган Маркл замиловала новыми фото принца Гарри с дочерью
На видео Меган Маркл и принц Гарри танцуют в родильном отделении больницы под песню Starrkeisha The Baby Momma Dance, которая некоторое время была популярна в тиктоке. Герцогиня Сассекская одета в черное платье, а волосы собрала в хвост. Герцог Сассекский показался в джинсах и свитере.
Четыре года назад произошло именно это. Оба наших ребенка родились на неделю позже запланированной даты... Поэтому когда острая пища, вся ходьба и акупунктура не помогли, оставалось только одно!,
– написала Меган Маркл.
Ранее Меган Маркл поделилась совместными фото с дочерью и поздравила ее с днем рождения.
Отношения Меган Маркл и принца Гарри
Меган Маркл и принц Гарри познакомились в 2016 году. В ноябре Кенсингтонский дворец подтвердил, что они находятся в отношениях. 27 ноября 2017 году влюбленные объявили о помолвке.
Свадьба Меган и Гарри состоялась 19 мая 2018 года в часовне Святого Георгия Виндзорского замка.
6 мая 2019 года герцогиня Сассекская родила сына Арчи, а 4 июня 2021 года – дочь Лилибет.