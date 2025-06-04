Меган Маркл показала новые фотографии принца Гарри с дочерью. Пишет Show 24 со ссылкой на ее инстаграм.

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На первом фото принц Гарри держит на руках совсем маленькую Лилибет, они смотрят друг на друга. На второй фотографии отец и дочь сфотографированы со спины. Они идут босиком по тропинке, держась за руки.

Самая сладкая связь, за которой можно наблюдать. Папина маленькая девочка и любимая искательница приключений. С днем рождения, Лили!,

– подписала фотографии Меган Маркл.

Принц Гарри с маленькой Лилибет / Фото из инстаграма Меган Маркл

Принц Гарри с дочерью / Фото из инстаграма Меган Маркл

Кстати! Герцогиня Сассекская сегодня уже не впервые публикует фотографии с Лилибет. Ранее Меган Маркл поздравила дочь с днем рождения и показала их совместные фотографии.

Что известно о принцессе Лилибет

Напомним, что принцесса Лилибет родилась 4 июня 2021 года в Калифорнии. Она – второй ребенок Меган Маркл и принца Гарри. 6 мая 2019 года на свет появился их сын Арчи.

Интересно, что полное имя девочки – Лилибет Диана. Королевская чета назвала ее в честь матери и бабушки принца Гарри: принцессы Дианы и Елизаветы II. В семейном кругу покойную королеву называли Лилибет.

Лилибет – седьмая в очереди на британский престол после своего брата Арчи.