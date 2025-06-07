Соответствующим видео Меган Маркл поделилась в инстаграме, пишет Show 24. Семья была в Диснейленде два дня.

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Меган Маркл показала, как вместе с принцем Гарри и их двумя детьми, Арчи и Лилибет, развлекалась в Диснейленде. Они встретились с диснеевской принцессой, катались на аттракционах и фотографировались.

Вероятно, семья праздновала день рождения принцессы Лилибет, ведь на ролике можно увидеть торт, оформленный в стиле мультфильма "Русалочка". Дочери герцога и герцогини Сассекских исполнилось 4 года 4 июня.

Спасибо Диснейленду за то, что подарил нашей семье два дня настоящей радости!,

– подписала видео Меган Маркл, добавив к нему песню Пегги Ли It's a Good Day.

Отметим, что Арчи и Лилибет в основном фотографировали и снимали со спины. На некоторые фото Меган Маркл добавила сердечки на их лица. Супруги скрывают лица детей из соображений безопасности.

Напомним, что 4 июня, в день рождения Лилибет, Меган Маркл показала совместные фото с дочерью. Впоследствии она опубликовала фотографии принца Гарри с девочкой.