Учора Росія масовано обстріляла столицю. Станом на ранок 29 серпня відомо про 23 загиблих і понад 60 поранених, серед яких діти. Та попри скорботний для України день, увечері під Києвом відбувся концерт за участі кількох артистів.

У матеріалі редакція Show 24 детальніше розповість про інцидент: хто виступав, як відреагували у поліції, Київській ОВА та мережі. Також дізнавайтеся, чи прокоментували концерт самі артисти.

Де відбувся концерт і хто виступав?

Увечері 28 серпня телеграм-канали почали поширювати відео з концерту. У Софіївській Борщагівці під Києвом виступали YAKTAK та Ivan Navi.

Концерт був благодійний – збирали 200 тисяч гривень на ремонт палат у військовому госпіталі. Вхід був вільний, але кожен міг зробити донат. Попри добрі наміри організаторів та артистів, у мережі різко відреагували на подію.

Як відреагували влада і поліція?

Очільник Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що тепер, згідно з рішенням Кабміну, "усі заходи можуть відбуватися виключно за погодженням з військовим командуванням та з урахуванням безпекових вимог".

Захід, що сьогодні організували в Софіївській Борщагівці, не мав такого погодження. Тому відразу звернувся до поліції для відповідного реагування,

– зазначив Калашник.

У поліції Київщини розповіли, що зупинили концерт. Щодо організатора і голови Борщагівської селищної ради склали адміністративні матеріали за статтею 185-1 Кодексу України – порушення порядку організації та проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій.

Як відреагували у мережі?

У мережі здебільшого критикують організаторів концерту й артистів. Люди вважають, що захід варто було б скасувати після того, як росіяни атакували Київ.

"Сьогодні благодійний концерт співака YAKTAK, але після сьогоднішньої ночі, обстрілів, де загиблі люди, діти, чи є це доречним? Я також хотіла піти на концерт, бо це сусіднє ЖК, але це неправильно".

"Уночі в Києві суцільне пекло, загиблі. Тим часом YAKTAK з концертом, наче нічого не сталося. Просто дно!"

"Ви хоча б у день, коли розбір завалів ще триває, майте совість не проводити ці концерти. Майте якусь повагу до загиблих та їх рідних. Чергове пробите дно".

Деякі люди артистів підтримали:

"YAKTAK – це артист, а не організатор заходу. Він приїхав виступати для своїх прихильників і, як і всі, вірив, що всі необхідні дозволи на концерт є. Його відповідальність – дарувати музику, а не займатися оформленням документів. Важливо не шукати винних там, де їх немає, і не перекладати провину з організаторів на артиста".

"Сьогодні ніхто не знає, куди ще може прилетіти ракета і чи будуть завтра жити люди. Ми всі з вами маємо тільки цей момент – зараз. Боляче усвідомлювати, що кожного дня Україна втрачає своїх найкращих: гинуть військові, йдуть із життя мирні люди. Війна безжальна. Але навіть у такий темний час дайте людям можливість просто жити, любити, творити, співати".

Чи прокоментували концерт артисти?

YAKTAK повідомив, що не скасував участь у концерті, адже захід мав благодійну мету. На ремонт палат у військовому госпіталі вже вдалося зібрати понад 500 тисяч гривень.

Ми в жодному разі не хотіли задіти чиїсь почуття. Ми щиро просимо вибачення у всіх,

– наголосив співак.

Ivan Navi наразі інцидент не прокоментував.

Важливо! Сьогодні в Києві День жалоби у пам'ять про жертв масованої атаки. Будь-які розважальні заходи заборонені. Також 29 серпня в Україні – День пам'яті загиблих захисників.