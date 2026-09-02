Нова королева Норвегії Метте-Маріт опинилася в лікарні після смерті короля Гаральда V

Нова королева Норвегії Метте-Маріт увечері 1 вересня опинилася в лікарні в Осло.

Про це повідомило видання Hello! Magazine. Через погіршення самопочуття вона пропустила важливу церемонію в парламенті – того дня її чоловік Гокон VIII склав присягу на вірність конституції Норвегії.

До Національного госпіталю Метте-Маріт привіз сам Гокон. Спочатку король поїхав звідти без дружини: близько 18:20 він залишив медзаклад. Однак через кілька годин, о 21:30, повернувся за нею.

Точну причину госпіталізації Метте-Маріт наразі не розголошують. Водночас у королівському палаці раніше повідомили, що королеві необхідно залишатися під наглядом медиків. Напередодні у неї виникли ускладнення після трансплантації легень, яку вона перенесла в червні.

Операція стала необхідною через тривалі проблеми Метте-Маріт зі здоров'ям. У 2018 році їй діагностували рідкісну форму легеневого фіброзу – захворювання, яке спричиняє утворення рубців у легенях і поступово ускладнює дихання. На початку 2026 року Гокон розповідав, що стан його дружини погіршився, а сама вона була "серйозно хвора". Згодом королеві знадобилася трансплантація легень.

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