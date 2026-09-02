Об этом сообщило издание Hello! Magazine. Из-за ухудшения самочувствия она пропустила важную церемонию в парламенте – в тот день ее супруг Хокон VIII принес присягу на верность конституции Норвегии.

В Национальный госпиталь Метте-Марит доставил сам Хокон. Сначала король уехал оттуда без супруги: около 18:20 он покинул медицинское учреждение. Однако через несколько часов, в 21:30, вернулся за ней.

Точную причину госпитализации Метте-Марит пока не разглашают. В то же время в королевском дворце ранее сообщили, что королеве необходимо оставаться под наблюдением врачей. Накануне у нее возникли осложнения после трансплантации легких, которую она перенесла в июне.

Операция стала необходимой из-за длительных проблем Метте-Марит со здоровьем. В 2018 году у нее диагностировали редкую форму легочного фиброза – заболевание, которое вызывает образование рубцов в легких и постепенно затрудняет дыхание. В начале 2026 года Хокон рассказывал, что состояние его супруги ухудшилось, а сама она была "тяжело больна". Впоследствии королеве потребовалась трансплантация легких.

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