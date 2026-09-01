Королева Норвегії Метте-Маріт пропустить присягу чоловіка: палац випустив тривожну заяву

Норвезький королівський палац оприлюднив тривожну офіційну заяву щодо участі новоспеченої королеви Метте-Маріт у церемонії складання присяги. Попри урочистість моменту, королева змушена залишитися під наглядом лікарів через погіршення самопочуття.

Після недавньої смерті короля Норвегії Гаральда V монарший престол посів його син, чоловік Метте-Маріт – Гокон VIII. Проте сьогодні, 1 вересня, у важливий день складання присяги перед парламентом поруч із монархом не буде його дружини. На офіційному сайті королівського палацу повідомили про медичні ускладнення, які не дадуть можливості королеві взяти участь у події.

Ускладнення після трансплантації легень – це нерідке явище. У королеви кілька разів виникали подібні труднощі після операції, зокрема й сьогодні. У зв'язку з цим її Величність має перебувати під постійним спостереженням фахівців протягом усього дня. На жаль, королева не зможе бути присутньою на складанні присяги у Стортингу,

– заявив пульмонолог Національної лікарні Аре Гольм.



Король та королева Норвегії / Фото королівського двору

Серйозні проблеми зі здоров'ям супроводжують 53-річну королеву вже декілька років. Ще у 2018 році їй діагностували хронічний легеневий фіброз – небезпечне захворювання, яке викликає рубцювання тканин і суттєво ускладнює дихання. Стан Метте-Маріт поступово погіршувався, і вже в червні 2026 року вона перенесла складну операцію з пересадки легень. Попри вдале хірургічне втручання та реабілітацію, організм усе ще потребує адаптації.

Попри відсутність дружини, новий монарх не залишиться без підтримки рідних на офіційній частині. Під час церемонії у Стортингу короля Гокона VIII супроводжуватиме його донька, кронпринцеса Інгрід Александра, а королева Соня разом із принцом Сверре Магнусом спостерігатимуть за подією безпосередньо із зали засідань.

Шлях нової королеви Норвегії до престолу завжди привертав увагу світової спільноти своєю неординарністю. Бунтарка та колишня офіціантка Метте-Маріт підкорила серце принца й стала улюбленицею нації, хоча проходила і через хейт, і через неприйняття.